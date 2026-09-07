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زعيم كوريا الشمالية يتوعد بـ«محو الظلال الخطرة» ويكشف عن خطة بحرية عاجلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يتوعد بـ«محو الظلال الخطرة» ويكشف عن خطة بحرية عاجلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن تنفيذ بلاده خطة جديدة لتعزيز قدرات القوات البحرية، مؤكدًا أن نتائجها ستظهر خلال ثمانية أشهر، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام بيونغ يانغ بتطوير قوتها العسكرية في البحر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إن بلاده تواجه «تهديدات مستمرة» في البحر الواقع شرق شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها، داعيًا إلى محو ما وصفه بـ«الظلال الخطرة» التي تهدد أمن البلاد.

ولم تكشف الوكالة الرسمية تفاصيل إضافية حول طبيعة الخطة أو الأسلحة والقدرات التي ستتضمنها، إلا أن تصريحات كيم تأتي بالتزامن مع مساعٍ لتطوير سفن حربية وأنظمة قتال ذات قدرات نووية.

وأكد كيم أن التطورات الجديدة تعكس تحولًا كبيرًا في قدرات بلاده البحرية خلال فترة قصيرة، بينما لم يحدد موعدًا دقيقًا لدخول الأنظمة النووية البحرية الخدمة الفعلية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بيونغ يانغ بحرية كوريا الشمالية كوريا الشمالية

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