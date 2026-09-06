هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، موعد الإجازة الرسمية المقبلة خلال العام الجاري2026، وذلك بعد انقضاء أغلب الإجازات الرسمية2026، وكان آخرها إجازة المولد النبوي الشريف في أغسطس، فهل يشهر سبتمبر أية إجازات رسمية ؟ ومتى موعد الإجازة المقبلة للموظفين؟.

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟

ارتفعت عمليات البحث عن هذا التساؤل حيث يترقب الجميع الإعلان عن إجازة رسمية قريباً خلال شهر سبتمبر الجاري، لكن وفقاً لأجندة مجلس الوزراء، فليس هناك أي مناسبات أو إجازات رسمية خلال الشهر الجاري سبتمبر.

إجازة 6 أكتوبر2026

ويأتي موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 باعتباره العطلة الرسمية المتبقية في أجندة الإجازات لهذا العام، حيث تحل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر.

وكانت الحكومة قد اتبعت سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية خلال الأعوام الماضية، ومن بينها إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر في عام 2025، والتي جرى ترحيلها من الإثنين 6 أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر.



موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، يحل موعد الإجازة الرسمية المقبلة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهي إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وتأتي هذه الإجازة باعتبارها آخر عطلة رسمية مدرجة في أجندة عام 2026، بعد انتهاء الإجازات الرسمية السابقة التي شملت مناسبات دينية ووطنية على مدار العام.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يحدد تفاصيل الإجازة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم ترحيلها إلى يوم آخر وفقًا للقواعد المتبعة في بعض الإجازات الرسمية.

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

حتى الإعلان عن القرار الحكومي، يظل الموعد الرسمي المدرج في الأجندة هو الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتتجه التوقعات إلى إمكانية ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 8 أكتوبر، وفقًا للنهج المتبع في ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع، بهدف تحقيق استفادة أكبر من أيام الراحة الأسبوعية.

لكن يظل يوم الخميس 8 أكتوبر إلى حين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الموعد المؤكد وفق الأجندة الرسمية هو الثلاثاء 6 أكتوبر.

إجازة المولد النبوي آخر إجازة رسمية

كانت إجازة المولد النبوي الشريف آخر عطلة رسمية حصل عليها العاملون بالدولة، حيث صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازة من موعدها الأصلي يوم الثلاثاء 25 أغسطس إلى الخميس 27 أغسطس 2026.

إجازة مدفوعة الأجر للموظفين

تعتبر إجازة 6 أكتوبر إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون وفقًا للقواعد المنظمة للإجازات الرسمية، وتشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا للضوابط المقررة.

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

ويترقب العاملون بالقطاع الخاص صدور القرار الرسمي لمعرفة موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وما إذا كانت ستكون يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أم سيتم ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر.