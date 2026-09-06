تأجيل محاكمة متهم بحيازة قنبلة في العمرانية لـ 2 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهم بحيازة قنبلة من مخلفات الحرب وأسلحة نارية، في القضية رقم 893 لسنة 2026 جنايات العمرانية، لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بتاريخ 24 يونيو من عام 2026، بدائرة قسم العمرانية حاز مواد مفرقعة" قنبلة يدوية"، وحاز سلاح ناري "مسدس"، و24 طلقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حال سيرة على الطريق الدائري، أبصر قوة أمنية فتخل عنها وتبين احتوائها على سلاح ناري وقنبلة يدوية، وأقر المتهم حيازته للمضبوطات للدفاع عن النفس نظرا لوجود خصومة ثأرية.