سماع الشهود في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بمنشأة القناطر.. السبت المقبل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر 2026، سماع الشهود في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 1066 لسنة 2016 جنايات منشأة القناطر، المقيدة برقم 891 لسنة 2016 كلى جنوب الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سالم .م» بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.