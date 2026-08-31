المشدد 5 سنوات لـ 3 إرهابيين لحيازتهم مواد مفرقعة

عاقبت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص و مواد مفرقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم الرؤساء بمحكمة الاستئناف وأمانة سر أشرف حسن.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة رهابية وحيازتهم مواد مفرقعة مخلوط من مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات ومخلوط البارود وخليط مادة لترات البوتاسيوم والفحم، ومادة كلورات البوتاسيوم وذلك بقصد استعمالهم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ويمس الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.