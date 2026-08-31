قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من التاريخ إلى الاستثمار.. سفير عُمان: نريد شراكات ومشروعات حقيقية مع مصر
حماس تحذر من خطورة فرض المنهاج التعليمي الصهيوني على طلبة القدس المحتلة
تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لضربه نجلها حتى وفاته في حلوان 45 يوما
مدبولي يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر
التموين تفاجئ المواطنين.. 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة في 185 مركزًا
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحذر من تحول عنف المستوطنين إلى مواجهة مسلحة بالضفة
محمد سليمان عبد المالك يكشف سر تأجيل عرض "بنج كلي" قبل ذلك.. خاص
لـ لم شمل الأسرة| إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، لمصر.

وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كجوك، وزير المالية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: سبق عقد عدد من الاجتماعات الخاصة بالاستعداد لزيارة الرئيس الصيني لمصر، وننهي اليوم الترتيبات الأخيرة لهذه الزيارة المهمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي تحظى بها زيارة الرئيس الصيني في زيادة أطر التعاون بين مصر والصين، ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن إلى دور الوحدة الخاصة بالصين، بمجلس الوزراء، في تعزيز وتعميق أوجُه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، وكذا بحث المشروعات والمجالات المُقترحة والمُحتملة للتعاون المستقبلي، وذلك في سياق التطور المتواصل للعلاقة الثنائية بين البلدين، والتي تصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وشهد الاجتماع استعراض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني، فضلًا عن مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، وكذا المشروعات المشتركة القائمة بينهما، مع تأكيد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات المنقضية من نتائج إيجابية وتطور ملموس في العلاقات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وزيادة الاستثمارات.

وتم، في أثناء الاجتماع، التأكيد على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري، وكذا تعميق الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

البرتقال

الموالح والفراولة في الصدارة.. المنتجات الزراعية المصرية تغزو الأسواق العالمية

نبيل فهمي

نبيل فهمي: المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها أمر مرفوض

ترامب

ترامب: سنرد على استهداف إيران لقواتنا في الأردن

بالصور

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

بطاطس مهروسة.. طريقة عمل الماش بوتيتو

طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"
طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"
طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد