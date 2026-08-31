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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري نفسي يكشف سبب إقبال السيدات على مسلسلات الجرائم والعنف

وليد هندي
وليد هندي
اخبار توك شو

أكد وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الفضول والشخصية الهستيرية يدفعان صاحبهما إلى البحث عن كل ما هو غامض ومثير، مشيرًا إلى أن الشخصية الهستيرية تتسم بالاهتمام بكل ما هو جديد ومثير.

وأوضح هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن الدراسات أثبتت أن السيدات يشاهدن مسلسلات الجرائم والعنف بمعدلات أعلى من الرجال، موضحًا أن اليقظة المعرفية والدفاعية تكون أعلى لدى المرأة مقارنة بالرجل.

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى قدرة السيدات على ملاحظة التفاصيل الدرامية الدقيقة، مشيرًا إلى وجود انحياز عاطفي لديهن تجاه المسلسلات الدرامية، لما تتضمنه من تشويق وإثارة وتنوع وعناصر جذب، فضلًا عن حرصهن على استخلاص العبر والدروس من أحداث الحياة التي تتناولها هذه الأعمال.

وأشار هندي إلى أن نسبة الجرائم في مصر انخفضت خلال عام 2025 بنسبة 14.4%، إلا أن انتشار مقاطع الجرائم المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى شعور الأشخاص بما يُعرف بـ«متلازمة العالم الشرير»، وهي حالة تجعل الفرد يعتقد أن العالم أكثر خطورة مما هو عليه بالفعل، رغم اختلاف ذلك عن الأرقام والإحصائيات الفعلية.

وبشأن انتشار المسلسلات والأفلام التي تجسد جرائم حقيقية، أوضح استشاري الصحة النفسية أن تقديم هذه الأعمال قد يكون بهدف تحقيق النجاح والانتشار السريع، دون مراعاة كافية للتأثيرات والجوانب النفسية التي قد تتركها هذه المشاهد في نفوس المشاهدين.

الصحة النفسية وليد هندي الصحة

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