«القابضة للمياه» تتابع الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بـ8 شركات تابعة

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات الجيزة، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والمنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على معدلات الإنجاز والمستهدفات المطلوب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وذلك فى إطار توجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن متابعة نهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجب أن تكون على رأس أولويات وأجندة عمل رؤساء الشركات التابعة، مشددًا على أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لمعدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تؤثر على الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأوضح أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة على أعلى المستويات، في ضوء ما تمثله المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أولوية وطنية، ودورها في إحداث نقلة نوعية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة أن يكون لدى كل رئيس شركة موقف تنفيذي محدث يوميًا، وبرنامج عمل واضح لكل شهر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، يتضمن المستهدفات المحددة ومعدلات الإنجاز، مع المتابعة الدقيقة لتنفيذ ونهو مستهدفات كل شهر في توقيتاتها المحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية وعدم قبول أي تأخير أو تقاعس في تحقيق المستهدفات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الإدارة الجيدة للمشروعات وربط المتابعة بالمستهدفات المخططة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة تفصيلية لمعدلات التنفيذ، وتحديد الأولويات، والتنسيق المستمر بين الشركات وكافة الجهات المعنية، بما يضمن نهو الأعمال المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

ووجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات، ورفع تقارير دورية بموقف التنفيذ ونسب الإنجاز، مع التركيز على المشروعات والأعمال المطلوب نهوها خلال كل شهر، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات المحددة حتى نهاية ديسمبر.