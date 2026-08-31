قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية
جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات
الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة
تفاصيل زيارة رئيسة النيابة الإدارية لمجلس الدولة.. مكافحة الفساد المالي والإداري
التعليم العالي: «القاهرة 2026» تسجل أرقامًا قياسية جديدة في تاريخ الألعاب الإفريقية للجامعات
75 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف عن السعر العادل للفراخ والبيض
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة في بنها وطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«القابضة للمياه» تتابع الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بـ8 شركات تابعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات الجيزة، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والمنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على معدلات الإنجاز والمستهدفات المطلوب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وذلك فى إطار توجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن متابعة نهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجب أن تكون على رأس أولويات وأجندة عمل رؤساء الشركات التابعة، مشددًا على أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لمعدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تؤثر على الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأوضح أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة على أعلى المستويات، في ضوء ما تمثله المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أولوية وطنية، ودورها في إحداث نقلة نوعية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة أن يكون لدى كل رئيس شركة موقف تنفيذي محدث يوميًا، وبرنامج عمل واضح لكل شهر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، يتضمن المستهدفات المحددة ومعدلات الإنجاز، مع المتابعة الدقيقة لتنفيذ ونهو مستهدفات كل شهر في توقيتاتها المحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية وعدم قبول أي تأخير أو تقاعس في تحقيق المستهدفات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الإدارة الجيدة للمشروعات وربط المتابعة بالمستهدفات المخططة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة تفصيلية لمعدلات التنفيذ، وتحديد الأولويات، والتنسيق المستمر بين الشركات وكافة الجهات المعنية، بما يضمن نهو الأعمال المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

ووجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات، ورفع تقارير دورية بموقف التنفيذ ونسب الإنجاز، مع التركيز على المشروعات والأعمال المطلوب نهوها خلال كل شهر، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات المحددة حتى نهاية ديسمبر.

مياه الشرب الصرف الصحي الجيزة سوهاج البحيرة أسيوط قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

أغلى من عيالي.. معلم بإسنا يودع مدرسته بالدموع بعد 33 سنة من العطاء

أغلى من عيالي.. معلم بإسنا يودع مدرسته بالدموع بعد 33 سنة من العطاء

مكافحة حرائق الغابات

اتحاد عمال مصر ينعى ضحايا حرائق الجزائر ويؤكد تضامنه مع الشعب الشقيق

الرئيس السيسي

محطات في العلاقات المصرية - الصينية

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد