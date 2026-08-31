بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

شاركت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، مجموعه من صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على انستجرام.

تفاصيل إطلالة والدة هنا الزاهد..

وظهرت والدة هنا الزاهد، بإطلالة انيقة و مميزة مرتدية فستانا باللون الابيض مع الموف الفاتح، كشف عن فقدان وزنها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.