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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التوقيت الشتوي في مصر 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

التوقيت الشتوي في مصر 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
التوقيت الشتوي في مصر 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
عبد الفتاح تركي

ينتهي العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفق القواعد المنظمة لنظام تغيير الساعة، وعند الانتقال إلى التوقيت الشتوي تُؤخر الساعة 60 دقيقة، فعند وصولها إلى الثانية عشرة منتصف الليل تُعاد إلى الحادية عشرة مساءً.

ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2026، وتاريخ تطبيق التوقيت الشتوي، وطريقة تعديل الساعة، وما إذا كان تغيير التوقيت يحتاج إلى تدخل يدوي على الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

وتأتي مواعيد تغيير الساعة وفق القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الذي حدد قواعد واضحة لبدء العمل بالتوقيت الصيفي وانتهائه كل عام.

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التوقيت الصيفي

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

ينتهي التوقيت الصيفي لعام 2026 بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، وفق القواعد المحددة في القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وبذلك يكون يوم الخميس 29 أكتوبر هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع إجراء تعديل الساعة في الموعد المحدد.

ويأتي الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في نهاية يوم الخميس وبداية يوم الجمعة، بما يتوافق مع الموعد المحدد لتغيير الساعة، ويجعل الانتقال إلى التوقيت الجديد متزامنًا مع بداية يوم الجمعة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

ويعني ذلك أن المواطنين سيكونون على موعد مع تغيير الساعة عند منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت المعتاد.

ويبحث المواطنون عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026 بشكل خاص مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، نظرًا إلى أن تغيير الساعة ينعكس على المواعيد اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل النقل والأنشطة المختلفة.

التوقيت الصيفي في مصر

ماذا يحدث للساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، تُؤخر الساعة 60 دقيقة، فعند وصولها إلى الثانية عشرة منتصف الليل تُعاد إلى الحادية عشرة مساءً.

ويكون تعديل الساعة عند منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026.

ويُعد تأخير الساعة 60 دقيقة هو التغيير الأساسي الذي يحدث عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، لتعود الساعة إلى التوقيت المعتاد بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي.

ماذا ينص القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي؟

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، على أن يستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبموجب هذه القواعد، ينتهي التوقيت الصيفي لعام 2026 بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات بالتوقيت الصيفي

وتحدد هذه القواعد مواعيد تغيير الساعة بصورة سنوية، بحيث يكون الانتقال إلى التوقيت الصيفي في موعد محدد خلال شهر أبريل، ثم العودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

لماذا تغيّر مصر الساعة بين التوقيت الصيفي والشتوي؟

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بسياسة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ساعات النهار.

وخلال أشهر الصيف تُقدَّم الساعة للاستفادة من ضوء الشمس لفترة أطول، قبل إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع نهاية أكتوبر.

وعادت مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2023 بعد صدور القانون المنظم للنظام، الذي أقر إجراء تغيير التوقيت مرتين سنويًا وفق مواعيد محددة.

وبذلك يرتبط نظام تغيير الساعة في مصر بجدول زمني محدد، يبدأ خلال شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي.

متى عادت مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي؟

عادت مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2023، بعد صدور القانون المنظم لنظام تغيير الساعة، الذي أقر إجراء تغيير التوقيت مرتين سنويًا وفق مواعيد محددة.

وينظم القانون موعد بدء التوقيت الصيفي وموعد انتهائه، بما يحدد الفترة التي يتم خلالها تقديم الساعة، ثم موعد العودة إلى التوقيت المعتاد من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

لماذا يتم تغيير الساعة في نهاية الخميس وبداية الجمعة؟

يُجرى تغيير التوقيت مع نهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وهي عطلة في قطاعات واسعة، بما يساعد على الحد من تأثير تعديل الساعة على انتظام العمل والخدمات.

ويأتي اختيار هذا الموعد ضمن آلية تطبيق تغيير التوقيت، إذ يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي عند منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وبهذه الطريقة يتم تطبيق تعديل الساعة في توقيت محدد، مع مراعاة تأثير تغيير التوقيت على انتظام العمل والخدمات والمواعيد اليومية.

هل يجب ضبط الساعة يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي؟

في معظم الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، لا يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا، إذ يتم تحديث التوقيت تلقائيًا عند تفعيل إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية تلقائيًا.

ويعني ذلك أن المستخدم في معظم الأجهزة المتصلة بالإنترنت يمكنه الاعتماد على التحديث التلقائي للتوقيت، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية تلقائيًا.

أما موعد التغيير نفسه فيظل محددًا وفق النظام المعمول به، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر.

ما موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026 بالتحديد؟

يأتي جدول التوقيت الشتوي 2026 وفق المواعيد الآتية، حيث ينتهي التوقيت الصيفي يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويكون تعديل الساعة بتأخيرها 60 دقيقة، ويتم التغيير عند منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر.

وبذلك فإن الإجابة المباشرة عن سؤال «متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟» هي أن التوقيت الشتوي يبدأ اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء التوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

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ما تأثير التوقيت الشتوي على المواعيد اليومية؟

يرتبط تغيير الساعة بالمواعيد اليومية التي يعتمد عليها المواطنون في العمل والدراسة ووسائل النقل والأنشطة اليومية، ولذلك يحظى موعد الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي باهتمام واسع مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر.

ومع تأخير الساعة 60 دقيقة، تعود الساعة إلى التوقيت المعتاد، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وتظل مواعيد تطبيق التوقيت محددة وفق القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم نظام التوقيت الصيفي ومواعيد بدء العمل به وانتهائه.

ما ملخص موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

انتهاء التوقيت الصيفي: الخميس 29 أكتوبر 2026.

بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

تعديل الساعة: تأخيرها 60 دقيقة.

موعد التغيير: عند منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر.

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وبالتالي، فإن الموعد المحدد للعودة إلى التوقيت الشتوي في مصر لعام 2026 هو الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

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