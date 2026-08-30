إسعاد يونس تنعى ياسمين سيف الله أبو النجا: «خبر صادم وحزين للغاية»

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، التي رحلت عن عالمنا، معربة عن حزنها الشديد لوفاتها.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «خبر صادم وحزين للغاية، الله يصبر قلبك يا زهرة ويصبر قلبك يا سيف».

وأضافت: «أتقدم بخالص الأسى والحزن بالمواساة والعزاء للسيدة نجلاء فتحي والأستاذ سيف أبو النجا في رحيل الابنة الغالية ياسمين، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بميقات».

ورحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، ياسمين سيف الله أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 44 عامًا، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبي والدتها.

وأعلن والدها الفنان سيف أبو النجا خبر وفاتها، مؤكدًا أن تشييع جثمانها سيكون عقب صلاة العشاء.