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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المؤلف محمد سيد بشير ينفي شائعة وفاة نجله

المؤلف محمد سيد بشير
المؤلف محمد سيد بشير
أوركيد سامي

نفى المؤلف محمد سيد بشير شائعات وفاة نجله سليم، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تشابه في الأسماء مع مؤلف آخر يدعى سيد بشير.

وكتب محمد سيد بشير عبر حسابه على فيسبوك الآتي: يا جماعة، في أخبار نازلة على صفحات ومواقع كتير إن ابني توفاه الله، وأنا لا متجوز ولا عندي أولاد.. اللبس حصل بسبب تشابه الأسماء بيني وبين المؤلف سيد بشير، والخبر يخصه هو مش أنا.

وأضاف: أولًا، ربنا يصبرك يا سيد، وخالص التعازي ليك ولأسرتك، وربنا يرحمه ويغفر له، ثانيًا، يا جماعة ركزوا لو سمحتم وإنتوا بتنزلوا الأخبار، خصوصًا في أخبار حساسة بالشكل ده، لأن تشابه الأسماء ممكن يعمل لخبطة كبيرة وينقل خبر لشخص مالوش علاقة بيه.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

وفي سياق منفصل، يعد مسلسل الست موناليزا هو آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير، ونافس به في موسم رمضان 2026 مع الفنانة مي عمر وأحمد مجدي وحازم إيهاب وسوسن بدر وشيماء سيف.

المؤلف محمد سيد بشير اخبار الفن نجوم الفن

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