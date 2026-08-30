مش هتصدق شكلها الجديد.. ماذا ينتظر زوار حديقة حيوان الجيزة؟

تستعد حديقة حيوان الجيزة لفتح أبوابها أمام الجمهور في ثوب جديد، عقب تنفيذ أعمال تطوير واسعة تستهدف إعادة تقديم واحدة من أعرق الحدائق المصرية باعتبارها وجهة تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الحياة البرية، مع الاحتفاظ بطابعها التاريخي الذي ارتبط بها منذ تأسيسها عام 1891.

وتتجه خطة التطوير إلى تغيير مفهوم الزيارة داخل الحديقة، من خلال توفير بيئات أكثر اتساعًا وقربًا من الطبيعة للحيوانات، وإضافة تجارب تفاعلية وعروض تعليمية وترفيهية، إلى جانب تطوير المنشآت والمعالم التاريخية التي تمثل جزءًا أصيلًا من هوية المكان.

نفق جديد يربط حديقة الحيوان بالأورمان

ومن أبرز ملامح التطوير، إنشاء نفق حديث يربط حديقة حيوان الجيزة بحديقة الأورمان النباتية، في خطوة تستهدف خلق تجربة متكاملة للزائر تجمع بين المساحات الخضراء والنباتات النادرة والحياة البرية.

ومن المتوقع أن يسهم الربط الجديد في تقديم مسار مختلف للزيارة، يتيح للجمهور التنقل بين الحديقتين والاستمتاع بتجربة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والترفيه في قلب محافظة الجيزة.

ولا تقتصر أعمال التطوير على المنشآت الجديدة، بل تمتد أيضًا إلى ترميم عدد من المعالم التاريخية الشهيرة داخل الحديقة، من بينها كوبري إيفل، والقاعة اليابانية، والقاعة الملكية، وجزيرة الشاي، والجبلاية، والمتحف الحيواني.

من الأقفاص التقليدية إلى بيئات أقرب للطبيعة

وتشهد الحديقة واحدة من أكبر عمليات التطوير في تاريخها، وفق تصور يستهدف الاستغناء تدريجيًا عن الشكل التقليدي للأقفاص الحديدية، واستبداله بمساحات وبيئات مفتوحة تحاكي الطبيعة وتراعي احتياجات الحيوانات المختلفة.

ويجري تنفيذ هذا التصور بالتعاون مع خبراء ومتخصصين والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بهدف تطبيق معايير حديثة في رعاية الحيوانات وإدارة البيئات الطبيعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النباتات النادرة والمعالم التراثية التي تتميز بها الحديقة.

ويهدف التطوير إلى تحويل حديقة حيوان الجيزة من مجرد مكان لمشاهدة الحيوانات إلى وجهة متكاملة تقدم تجربة تعليمية وترفيهية، وتتيح للزائر التعرف على الحيوانات وسلوكها وطرق رعايتها بصورة أكثر تفاعلًا.

عروض حية وتجارب تفاعلية للزوار

ومن المنتظر أن تشهد الحديقة تقديم مجموعة من العروض الحية والمفتوحة أمام الجمهور، تشمل عددًا من الحيوانات والطيور، ضمن برامج ترفيهية وتعليمية متنوعة.

وتأتي هذه العروض ضمن جولات وبرامج تعليمية يشرف عليها مربو الحيوانات والمتخصصون، بما يسمح بتقديم معلومات للزوار حول طبيعة الحيوانات وسلوكها وطرق رعايتها، مع الالتزام بضوابط السلامة.

كما تستعد الحديقة لاستقبال مجموعات جديدة من الحيوانات من الخارج، بما يعزز التنوع الحيوي ويضيف مزيدًا من عناصر الجذب إلى تجربة الزيارة المرتقبة.

برامج خاصة لتجهيز الحيوانات قبل عودة الجمهور

وتحظى الحيوانات داخل الحديقة باهتمام خاص ضمن خطة الاستعداد لإعادة فتحها، حيث تم وضع برامج غذائية وترفيهية متنوعة خلال فترة الإغلاق.

وتهدف هذه البرامج إلى الحفاظ على صحة الحيوانات ونشاطها، وتجهيزها للتعامل التدريجي مع عودة الزوار وارتفاع معدلات التفاعل داخل الحديقة.

كما تتنوع الوجبات المقدمة للحيوانات وفقًا لاحتياجات كل فصيل، وتشمل الفواكه والخضراوات ومصادر غذائية أخرى، تحت إشراف متخصصين في الرعاية والتغذية.

وتعتمد برامج الرعاية أيضًا على تقديم بعض الوجبات في صورة محفزات وأنشطة تفاعلية، بهدف تشجيع الحيوانات على الحركة والنشاط وإثراء بيئاتها بصورة آمنة.

تطوير أماكن إيواء الحيوانات وفق معايير حديثة

وفي إطار خطة التطوير، شهدت أماكن إيواء عدد من الحيوانات أعمال تحديث شاملة، تضمنت إنشاء مساحات جديدة وأكثر اتساعًا، بما يتناسب مع طبيعة كل فصيل واحتياجاته.

كما تم توفير أماكن مخصصة لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية والظروف المناخية المختلفة، إلى جانب استمرار برامج الرعاية البيطرية والغذائية والترفيهية.

وتستهدف أعمال التطوير توفير بيئة أكثر ملاءمة للحيوانات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرعاية الحديثة وإتاحة تجربة مشاهدة آمنة ومميزة للزوار.

مواليد جديدة وزيادة كبيرة في الفصائل

ولم تقتصر التغييرات داخل حديقة حيوان الجيزة على تطوير المباني والبيئات، بل شهدت الفترة الماضية زيادة في أعداد الفصائل والمواليد.

ووفق ما ورد في التقرير، ارتفع عدد الفصائل داخل الحديقة من 71 إلى 186 فصيلًا، في مؤشر على التوسع في التنوع الحيوي الذي تستعد الحديقة لتقديمه للزوار عقب إعادة افتتاحها.

وشملت قائمة المواليد الجديدة عددًا من الفصائل المتنوعة، بينها أنواع مهددة بالانقراض، إلى جانب حيوانات برية أخرى.

ويمثل تنوع الفصائل والمواليد الجديدة أحد أبرز عناصر الجذب المنتظرة، خاصة مع التوجه إلى تعزيز الدور التعليمي والتوعوي للحديقة وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية حماية التنوع البيولوجي والحياة البرية.

فندق وسوق للتحف ومسرح مفتوح

وتتضمن النسخة الجديدة من الحديقة عددًا من الإضافات التي تستهدف تقديم تجربة مختلفة للزوار، من بينها فندق للإقامة وسط أجواء الطبيعة، إلى جانب سوق للتحف والهدايا.

كما تشمل الإضافات الجديدة إنشاء منشآت حديثة لمشاهدة بعض الحيوانات، ومسرح مكشوف لاستضافة الأنشطة التعليمية والفعاليات المختلفة.

وبين التاريخ والطبيعة والحياة البرية، تراهن حديقة حيوان الجيزة على تقديم تجربة جديدة كليًا عند عودتها لاستقبال الجمهور، تجمع بين مشاهدة الحيوانات في بيئات أقرب للطبيعة، والتعرف على تاريخ واحد من أقدم وأشهر حدائق الحيوان في المنطقة، والاستمتاع ببرامج ترفيهية وتعليمية تناسب مختلف الأعمار.

حديقة عمرها أكثر من قرن تستعد لمرحلة جديدة

ومع الحفاظ على هويتها التاريخية الممتدة منذ عام 1891، تدخل حديقة حيوان الجيزة مرحلة جديدة تستهدف مواكبة المعايير الحديثة في إدارة حدائق الحيوان ورعاية الحيوانات.

ومع تطوير البيئات المفتوحة، وزيادة التنوع الحيوي، وترميم المعالم التاريخية، وإضافة أنشطة وتجارب جديدة، يبدو أن زوار الحديقة سيكونون على موعد مع تجربة مختلفة، تعيد رسم ملامح واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والتاريخية في مصر.