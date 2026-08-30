أحمد بلال يفتح النار بسبب واقعة معروف: الأهلي لن يصمت وسيتقدم بشكاوى رسمية

كشف أحمد بلال، مقدم برنامج «هنا الأهلي» عبر قناة النادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي أثيرت حول الحوار الذي دار بين وائل جمعة والحكم محمد معروف خلال مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد بلال يفتح النار بسبب واقعة محمد معروف

وأوضح أحمد بلال أن وائل جمعة تحدث مع محمد معروف أثناء استبدال اللاعب علي محمود، مشيرًا إلى أن مدير الكرة بالأهلي طالب الحكم باحتساب ركلة جزاء للفريق، إلا أن معروف أكد له عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وقال بلال إن هذه الواقعة تم تداولها بصورة مختلفة تمامًا، بعدما تردد أن محمد معروف طلب من وائل جمعة إخراج علي محمود من الملعب، بحجة أنه لن يستطيع حمايته أكثر من ذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث وفقًا لما نفاه الحكم بشكل قاطع.

وأضاف مقدم برنامج «هنا الأهلي» أن نفي محمد معروف للواقعة يطرح تساؤلات حول مصدر هذه الرواية، منتقدًا تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد من صحتها قبل نشرها أو إذاعتها.

وشدد بلال على أن الحديث عن واقعة بهذا الشكل أمر بالغ الخطورة، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أخبار تمس النادي أو لاعبيه ومسؤوليه.

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لن يلتزم الصمت تجاه ما تم تداوله، وأن النادي يدرس اتخاذ إجراءات رسمية، من بينها التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب اللجوء إلى الجهات المعنية كافة.

وائل جمعة يكشف موقف الأهلي من شكوى كريم حسن شحاتة| خاص

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة شكوى الإعلامي كريم حسن شحاتة بسبب ادعاءه عن الحديث الذي تم بين الحكم محمد معروف وبينه خلال مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي قد فاز على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمته بينهما ضمن الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ما تردد في أحدى البرامج الفضائية عن حديثه مع الحكم محمد معروف بشأن اللاعب علي محمود غير صحيح على الاطلاق ولم يحدث على الاطلاق.

وأشار وائل جمعة إلى أن النادي الأهلي سوف يقرر خلال الساعات القادمة موقفه من تقديم شكوى ضد الإعلامي كريم حسن شحاتة بسبب ما قاله في برامجه من عدمه خاصة أن الأمر لم يمت للحقيقة بصلة.