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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واضح ومبيلفش .. شوبير يشيد بدور وائل جمعة مع لاعبي الأهلي

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس جديدة في ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه وائل جمعة، مدير الكرة، في المفاوضات مع اللاعبين.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن وائل جمعة كان من ضمن الأشخاص الذين قادوا المفاوضات مع اللاعبين بشأن تجديد عقودهم، ومن بينهم إمام عاشور ومروان عطية.

وأوضح شوبير أن هناك حالة من الارتياح الشديد داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب وجود وائل جمعة، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يقدرونه ويحترمونه بسبب شخصيته وطريقته الواضحة في التعامل.

وأضاف: «الكابتن وائل جمعة كان من ضمن الناس اللي كانت بتقود التفاوض مع اللاعبين على التجديد، وهناك حالة ارتياح شديدة جدًا داخل أوضة لبس الأهلي بسبب وائل جمعة، اللعيبة حباه وشيفاه راجل جد وواضح ومبيلفش ولا بيدور».

وتأتي تصريحات شوبير في الوقت الذي تحرك فيه النادي الأهلي للحفاظ على عناصره الأساسية، حيث سبق أن ارتبط ملف تعديل وتجديد العقود بعدد من اللاعبين، بينهم إمام عاشور ومروان عطية.

ويواصل الأهلي العمل على حسم ملفات عقود لاعبيه، في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بالتزامن مع استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

أحمد شوبير الأهلي وائل جمعة

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