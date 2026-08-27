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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إصابة معلمين في حادث أثناء توجههما لامتحانات الثانوية بالإسكندرية

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارا من محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، يفيد بتعرض اثنين من المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات بمحافظة الإسكندرية لحادث مروري أثناء توجههما إلى مقر عملهما.

وكشفت تفاصيل الواقعة عن تعرض كمال عطية، المعلم بإدارة مطوبس التعليمية، وحسن أبو زامل، المعلم بإدارة فوه التعليمية، لحادث مروري على الطريق الدولي أثناء توجههما إلى محافظة الإسكندرية للمشاركة في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، بمتابعة حالة المعلمين والانتقال إلى مستشفى إدكو العام بمحافظة البحيرة، حيث تم نقلهما عقب وقوع الحادث لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وموافاة النقابة بتطورات حالتهما الصحية أولا بأول.

وتوجه محمد أبو زور، برفقة وفد من أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمطوبس واللجنة النقابية للمعلمين بفوه، إلى مستشفى إدكو العام بمحافظة البحيرة، لمتابعة حالة المعلمين والاطمئنان عليهما، والوقوف على تطورات حالتهما الصحية وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهما، مع موافاة النقابة بتطورات الحالة أولا بأول.

وأفادت المعلومات المبدئية بأن المعلم كمال عطية أصيب بكسر في الفخذ، ويجري تجهيزه لإجراء عملية جراحية، بينما يعاني المعلم حسن أبو زامل من إصابات وكدمات ونزيف، ويخضع للرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية استمرار متابعة حالة المعلمين لحظة بلحظة، والتنسيق مع النقابة الفرعية بدسوق واللجان النقابية المعنية والمسؤولين بمستشفى إدكو العام، لحين الاطمئنان على حالتهما الصحية والوقوف على كامل تفاصيل الحادث.

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