مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة «عندما يتحدث الفخار» بـقصر الأمير طاز.. 2 سبتمبر

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، محاضرة أثرية وتاريخية متخصصة بعنوان «عندما يتحدث الفخار: ماذا يخبرنا فخار المدينة الذهبية عن سكانها وحياتهم؟»، تقدمها الدكتورة أسماء إبراهيم، أمين متحف بالمتحف المصري بالقاهرة وأخصائية الفخار بالبعثة المصرية لشمال هابو بالأقصر، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز».

الحياة اليومية للمصريين القدماء

تأتي المحاضرة ضمن السلسلة التثقيفية التي ترعاها المؤسسة للإبحار في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين القدماء، واستجلاء الأسرار الدقيقة التي تكشفها الاكتشافات الأثرية الحديثة في الأقصر.

أربعة محاور تفكك شفرات الفخار الأثري

تستعرض المحاضرة أربعة محاور رئيسية تُسلط الضوء على الأهمية التاريخية لفخار «المدينة الذهبية»:

المدينة الذهبية – الإطار الأثري والتاريخي: التعريف بالمدينة وموقعها الفريد ضمن نطاق طيبة القديمة.

الفخار بين الاكتشاف والتوثيق:

استعراض التحديات الميدانية وتسجيل الكميات الضخمة المكتشفة ومتنوعة الأشكال والأحجام.

الفخار يروي قصة المدينة:

قراءة تفاصيل الحياة اليومية، أسرار الطعام والشراب، أساليب التخزين، والحرف والصناعات من واقع الأواني.

من الشظية إلى التاريخ:

تحليل التقنيات والمواد لتحديد مراحل استخدام المدينة، ودراسة الفخار كمؤشر اقتصادي للإنتاج والتجارة، ختاماً برؤية مستقبليّة لدراسات موقع المدينة.



تُعد الدكتورة أسماء إبراهيم قامة بحثية متخصصة في علم المصريات والفخار الأثري، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة أسيوط. تعمل منذ عام 2012 بقسم التسجيل وإدارة المجموعات بالمتحف المصري بالقاهرة، وشاركت كأخصائية فخار في بعثات أثرية مصرية ودولية بعدة مواقع بغرب طيبة منها: المدينة الذهبية، وادي القرود، منطقة المثلث، قرنة مرعي، والعساسيف.

كما مثّلت مصر في مؤتمرات دولية متخصصة بالمملكة المتحدة وألمانيا وصربيا وهولندا، ولها أبحاث علمية منشورة في المجلات الدولية.