قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. مرور الغربية يشن حملات مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية
روسيا تستعد لقصف أهداف بريطانية في أوكرانيا وخارجها
الأوليمبية توقف رئيس وفد المصارعة وتحيله للجنة القيم بعد هروب الشامي في ترانزيت روما
وزارة الرياضة تحيل واقعة هروب الشامي للنيابة العامة
صلاح يتوج بجائزة أفضل أهداف الجوله الثانية في الدوري التركي
إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين
أول مناظرة رئاسية في فرنسا.. انقسام الوسط يفتح الطريق أمام لوبان وميلانشون
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة وخطوات التقنين
قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد
هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إغلاق مداخل ومخارج منطقة الدورة في بغداد عقب مقتل ضابطين ومنتسبين بالشرطة الاتحادية

إغلاق مداخل ومخارج منطقة الدورة في بغداد عقب مقتل ضابطين ومنتسبين بالشرطة الاتحادية
إغلاق مداخل ومخارج منطقة الدورة في بغداد عقب مقتل ضابطين ومنتسبين بالشرطة الاتحادية
شيماء جمال

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنها تتواجد حاليا في موقع حادث مقتل ضابط برتبة عميد في منطقة الدورة، مشيرة إلى أن جميع مداخل ومخارج المنطقة مغلقة بالكامل على خلفية الحادث.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن استشهاد مدير شرطة بغداد الكرخ وضابط آخر، إلى جانب 4 من منتسبي الشرطة الاتحادية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 6 من عناصر الشرطة.

أوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحادث وقع في منطقة الدورة، في حي دجلة، حيث سُمع إطلاق نار من قبل المواطنين، وأثناء توجه مفرزة من الشرطة الاتحادية من منطقة أبو دشير إلى موقع الحادث المتواجد في منطقة الدورة، في حي دجلة، شهدت المنطقة استشهاد عدد من المنتسبين.

وأضافت أنه بحسب الإعلام الأمني، الذي صرّح الآن في بيان مقتضب، فإن الحادث يتعلق بقطع أراضٍ وبمتجاوزين في هذا الحي، حي القرارة وحي دجلة، المتواجدين في منطقة الخضراء جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت إلى أن هناك الآن طوق أمني حول هذه المنطقة، ولا يُسمح بدخول أو خروج أي من السيارات أو المركبات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وحتى المواطنين.

وتابعت: «نحن الآن متواجدون في هذه المنطقة، وقد شكّل الإعلام الأمني لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات هذه الحادثة التي وقعت، والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين، أحدهما مدير شرطة بغداد الكرخ، والآخر من الشرطة الاتحادية، إضافة إلى 4 منتسبين أصيبوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى القريبة من هذه المنطقة».

الدورة بغداد العراق حى دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

ترشيحاتنا

خسوف القمر

خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة.. كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها المستجاب

الثانوية الازهرية

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبدالغني: منظومة الامتحانات اختُتمت في أجواء مستقرة

موضوع خطبة الجمعة غدا

الأوقاف: «نبي الرحمة ﷺ» موضوع خطبة الجمعة غدا

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد