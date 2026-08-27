إغلاق مداخل ومخارج منطقة الدورة في بغداد عقب مقتل ضابطين ومنتسبين بالشرطة الاتحادية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنها تتواجد حاليا في موقع حادث مقتل ضابط برتبة عميد في منطقة الدورة، مشيرة إلى أن جميع مداخل ومخارج المنطقة مغلقة بالكامل على خلفية الحادث.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن استشهاد مدير شرطة بغداد الكرخ وضابط آخر، إلى جانب 4 من منتسبي الشرطة الاتحادية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 6 من عناصر الشرطة.

أوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحادث وقع في منطقة الدورة، في حي دجلة، حيث سُمع إطلاق نار من قبل المواطنين، وأثناء توجه مفرزة من الشرطة الاتحادية من منطقة أبو دشير إلى موقع الحادث المتواجد في منطقة الدورة، في حي دجلة، شهدت المنطقة استشهاد عدد من المنتسبين.

وأضافت أنه بحسب الإعلام الأمني، الذي صرّح الآن في بيان مقتضب، فإن الحادث يتعلق بقطع أراضٍ وبمتجاوزين في هذا الحي، حي القرارة وحي دجلة، المتواجدين في منطقة الخضراء جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت إلى أن هناك الآن طوق أمني حول هذه المنطقة، ولا يُسمح بدخول أو خروج أي من السيارات أو المركبات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وحتى المواطنين.

وتابعت: «نحن الآن متواجدون في هذه المنطقة، وقد شكّل الإعلام الأمني لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات هذه الحادثة التي وقعت، والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين، أحدهما مدير شرطة بغداد الكرخ، والآخر من الشرطة الاتحادية، إضافة إلى 4 منتسبين أصيبوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى القريبة من هذه المنطقة».