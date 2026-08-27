حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

شهدت منطقة مدينة نصر نشوب حريق داخل عقار سكني مكون من 9 طوابق، بعدما اندلعت النيران بالطابق السابع، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الحريق ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار.

حريق عقار بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل عقار سكني بمدينة نصر، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت القوات في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرتها.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق

وانتشر رجال الحماية المدنية بمحيط العقار، وجرى فرض سياج أمني حول موقع الحريق لتسهيل أعمال الإطفاء، بالتزامن مع جهود السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة أو باقي طوابق العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمالها للسيطرة الكاملة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، مع التأكد من عدم وجود أي بؤر نيران قد تؤدي إلى تجدد الاشتعال.

وفي الوقت نفسه، تجرى أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.