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كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
إسراء عبدالمطلب

في قصة جديدة من قصص الإرادة والتحدي، استطاعت طالبة كفيفة من طلاب الدمج تحقيق إنجاز دراسي مميز، بعدما حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، متغلبة على التحديات التي واجهتها بسبب إعاقتها البصرية، لتثبت أن الظروف الصعبة لا تقف أمام من يمتلك العزيمة والإصرار.

طالبة كفيفة تتحدى الإعاقة وتحقق التفوق

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كشفت أسرة الطالبة تفاصيل قصتها، موضحة أن رحلتها التعليمية لم تكن سهلة، لكنها استطاعت مواصلة دراستها وتحقيق التفوق رغم الصعوبات التي واجهتها خلال سنوات الدراسة.

وأوضحت الأسرة أن الطالبة من طلاب الدمج، كما أنها كفيفة، وهو ما جعل رحلتها في التعليم مليئة بالتحديات، إلا أنها لم تسمح لهذه الظروف بأن تقف عائقًا أمام طموحها أو تمنعها من الوصول إلى هدفها.

ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة، توجت الطالبة رحلة اجتهادها بالحصول على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في إنجاز أسعد أسرتها وأصبح مصدر فخر لها ولمن حولها.

قصة كفاح وراء المركز الثالث

وأكدت الأسرة أن تفوق الطالبة لا يمثل مجرد ترتيب متقدم في نتيجة الثانوية العامة، وإنما يأتي تتويجًا لسنوات من العمل والاجتهاد والإصرار على استكمال تعليمها وتحقيق حلمها.

وأضافت أن الطالبة استطاعت التعامل مع التحديات المرتبطة بفقدان البصر، والاستمرار في المذاكرة والتحصيل، حتى وصلت إلى هذه النتيجة المميزة التي وضعتها ضمن أوائل الجمهورية.

وترى أسرتها أن قصتها يمكن أن تكون رسالة أمل لكل طالب يواجه ظروفًا صعبة أو يشعر بأن حلمه بعيد المنال، مؤكدة أن الإعاقة لا ينبغي أن تكون سببًا للتخلي عن الطموح.

رسالة لكل طالب: الإعاقة ليست نهاية الطريق

وتأمل الأسرة في أن تبرز قصة الطالبة رحلتها وتوصل رسالتها إلى الطلاب، خاصة من يواجهون تحديات أو إعاقات مختلفة.

وتبقى قصة الطالبة نموذجًا ملهمًا للإرادة، بعدما أثبتت أن الوصول إلى القمة لا يرتبط دائمًا بسهولة الطريق، وإنما بقدرة الإنسان على مواجهة الصعوبات والتمسك بحلمه حتى النهاية.

طلاب الدمج الثانوية العامة المركز الثالث على مستوى الجمهورية الإعاقة

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