برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

استدعى هانسي فليك، مدرب فريق برشلونة، 22 لاعبًا لقائمة مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على جالطة سراي التركي غدًا الثلاثاء، على ملعب الأخير ووسط جماهيره، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما استهل الفريق الإسباني مشواره في البطولة بالفوز 5-1 على فينورد روتردام الهولندي، فيما خسر جالطة سراي أمام سبورتينج لشبونة بنتيجة 1-3.

وشهدت القائمة غياب البرازيلي رافينيا بسبب إصابة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الماضية مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى غياب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، بسبب إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الفخذية بفخذه الأيسر خلال مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني.

كما يغيب عن الفريق فرينكي دي يونج، الذي لا يزال يخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس العالم الصيف الماضي، بالإضافة إلى غياب روني بردججي لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتوجهت بعثة برشلونة، صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيس النادي خوان لابورتا، إلى مدينة إسطنبول التركية. وعقب وصول الفريق، سيحصل اللاعبون على راحة قبل تناول وجبة الغداء، ثم يتوجهون إلى ملعب المباراة لخوض المران الأخير.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جالطة سراي كالتالي: حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، ليفاكوفيتش، خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، جيرارد مارتين، جول كوندي، إريك جارسيا، خط الوسط: بريان فاريناس، جافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، داني أولمو، مارك بيرنال ، خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لامين يامال، كريم أدييمي، أنتوني جوردون، حمزة عبد الكريم.