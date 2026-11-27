يواجه سوق الهواتف الذكية عالميا عاما صعبا خلال 2026، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار شرائح الذاكرة، وما ترتب عليه من زيادة تكاليف المكونات الإلكترونية وارتفاع أسعار الأجهزة، الأمر الذي انعكس سلبا على حجم الشحنات العالمية، ودفع الشركات المصنعة إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج والتوريد.

وتشير أحدث التوقعات إلى أن شحنات الهواتف الذكية العالمية مرشحة للتراجع بنسبة 14% خلال عام 2026، مقارنة بمستويات عام 2025.

وفي حال تحقق هذه التقديرات، فسيمثل ذلك أكبر انخفاض سنوي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022، عندما تراجعت الشحنات بنسبة 11.3%.

ويرتبط هذا التراجع بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف المكونات، التي أدت إلى تقلص توافر الهواتف ذات الأسعار الاقتصادية المناسبة، وزيادة صعوبة إنتاج أجهزة بأسعار تنافسية.

ورغم استمرار الطلب على الهواتف الرائدة والمتميزة بمستويات قوية نسبيا، فإن هذا الأداء لم يكن كافيا لتعويض التراجع العام في السوق.

تقرير Counterpoint: شحنات الهواتف الذكية تتجه إلى أكبر تراجع سنوي في تاريخها خلال 2026

الهواتف الاقتصادية الأكثر تأثرا

ويعد قطاع الهواتف الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة، بعدما مر بمرحلة تدهور خلال الاثني عشر شهرا الماضية، رغم كونه المحرك التقليدي لنمو سوق الهواتف الذكية.

كما شهدت بعض المناطق انخفاضا في مستويات المخزون، في حين اتجه عدد من كبرى الشركات المصنعة لهواتف أندرويد إلى تقليص طلباتها من الموردين.

وعلى مستوى الشركات، من المتوقع أن تحافظ أبل على صدارة سوق الهواتف الذكية عالميا بنهاية 2026، مع تراجع شحناتها بنسبة 1% فقط مقارنة بالعام السابق.

وتأتي سامسونج في المركز الثاني، مع توقعات بانخفاض مماثل في شحناتها العالمية.

ورغم الاستقبال الإيجابي لهواتف سامسونج الرائدة والقابلة للطي، فإن هذه المكاسب لن تكون كافية لتعويض تراجع شحنات سلسلة Galaxy A.

وفي المقابل، تبرز هواوي بوصفها الاستثناء الأبرز، مع توقعات بارتفاع شحناتها بنسبة 12% خلال العام، مدعومة بقوة الطلب في السوق الصينية.

ولا تبدو التوقعات أفضل كثيرا خلال 2027، إذ يرجح استمرار انكماش السوق بنسبة 6% إضافية، نتيجة استمرار تحديات أسعار وتوافر ذواكر DRAM وLPDDR، التي تمثل أبرز العقبات أمام الشركات المصنعة.

لكن التوقعات تشير إلى إمكانية عودة النمو في 2028، مع ارتفاع الشحنات العالمية بنحو 6% مقارنة بعام 2027، مدفوعة باستقرار أسعار الذاكرة وتحسن إمداداتها، إلى جانب زيادة طلب المستهلكين على استبدال أجهزتهم.

ومن المنتظر أن تستفيد شركات صينية، من بينها فيفو وهونر وأوبو وشاومي، من هذا التعافي لتحقيق معدلات نمو قوية. ومع ذلك، ستظل شحنات الهواتف الذكية العالمية المتوقعة في 2028 أقل بنحو 14% من مستويات عام 2025، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.