قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، إن الحصيلة شبه النهائية لحادث الطريق الذي وقع أول أمس بلغت 31 حالة وفاة و26 مصاباً، موضحاً أن وزارة الصحة تحركت خلال 8 دقائق من وقوع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنّ الحادث وقع في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق تقريباً، وتحركت وزارة الصحة للتعامل معه من خلال هيئة الإسعاف، التي دفعت بـ13 سيارة إسعاف، عقب إخطار غرفة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف وغرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة.

وأوضح أن المصابين أُحيلوا إلى عدد من المستشفيات الواقعة في نطاق الحادث، من بينها مستشفى إمبابة العام، وبولاق الدكرور، والوراق المركزي، والعجوزة التخصصي، وشبرا المركزي، مشيراً إلى أن أعداد الحالات التي تصل إلى المستشفيات تتغير باستمرار، سواء من خلال سيارات الإسعاف أو بوصول المصابين بمعرفة ذويهم والأشخاص الموجودين في محيط الحادث.

توزيع المصابين

وأشار وزير الصحة إلى أن توزيع المصابين في الوقت الحالي شمل 10 حالات بمستشفى إمبابة العام، و3 حالات بمستشفى شبرا، و3 حالات بمستشفى الوراق، و7 حالات بمستشفى زايد التخصصي، وحالتين بمستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، وحالة واحدة بمستشفى أهل مصر للحروق.

وأضاف أن إجمالي المصابين البالغ عددهم 26 حالة يشمل 21 حالة لا تزال تحت العلاج، فيما غادرت 5 حالات المستشفيات بعد تحسنها.

وبشأن حالات الوفاة، ذكر عبد الغفار أن إجمالي الوفيات بلغ 31 حالة، وهي تحت تصرف النيابة العامة، موضحاً أن الجثامين وُزعت على أماكن الاستقبال المخصصة، بواقع 9 حالات في مستشفى إمبابة العام، و9 حالات في مستشفى بولاق الدكرور، و6 حالات في مستشفى الوراق المركزي، و5 حالات في مستشفى العجوزة التخصصي، و5 حالات في مستشفى شبرا المركزي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أن هذه الحصيلة تُعد شبه نهائية فيما يتعلق بإجمالي أعداد الوفيات والمصابين جراء الحادث، معرباً عن خالص عزائه لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء لجميع المصابين.