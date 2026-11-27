تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 لـ 11.5 مليون مواطن أصحاب المعاشات من خلال منافذ الصرف، في الأول من ديسمبر يوم الثلاثاء المقبل .

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية طبقت خلال الفترة الماضية الزيادة الجديدة بنسبة 15% تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات فى الموعد المحدد .

كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وجه بانهاء كافة الترتييات اللازمة لموعد صرف المعاشات .

زيادة المعاشات

واوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة استفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

جدير بالذكر أنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد عوض أن رئيس الهيئة تمكنت من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وشهدت انتظام فى عملية الصرف من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.