انتقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، طريقة إدارة منظومة المعاشات في مصر على مدار سنوات، موضحًا أن السياسات المتبعة ركزت لفترات طويلة على توفير حد أدنى من الدخل للمتقاعد، بدلًا من ضمان حصوله على معاش يعوضه عن مستوى دخله الذي كان يتقاضاه خلال سنوات العمل.

وقال معيط، خلال لقائه ببرنامج «ساعة اقتصاد»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الهدف الأساسي من منظومة التأمينات والمعاشات يجب أن يتمثل في حماية المواطن من فقدان دخله، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد أو التعرض للعجز أو الوفاة أو فقدان الوظيفة، بما يضمن استمرار قدر مناسب من مستوى معيشته.

وأشار إلى أن أحد أبرز أوجه الخلل يتمثل في وجود فجوة بين الأجر الفعلي الذي يحصل عليه الموظف والمبلغ الذي يجري التأمين عليه، موضحًا أن بعض العاملين قد يتقاضون 10 آلاف جنيه شهريًا، بينما لا يتم التأمين عليهم إلا على أجر يتراوح بين 1500 و2000 جنيه، وهو ما ينعكس سلبًا على قيمة المعاش المستحق مستقبلًا.

وضرب مثالًا آخر بحالة موظف يحصل على أجر متغير بقيمة 8 آلاف جنيه على مدار 20 عامًا، في حين لا يتجاوز المبلغ المؤمن عليه 500 جنيه، متسائلًا عن حجم المعاش الذي يمكن أن يحصل عليه بعد انتهاء خدمته في ظل هذا الفارق الكبير.

وشدد معيط على ضرورة إعادة تقييم السياسات المنظمة للمعاشات، والنظر إلى آثارها المباشرة على حياة المواطنين، خاصة أن التأمين الاجتماعي يمثل مظلة للحماية في المراحل التي يصبح فيها الفرد أكثر احتياجًا للدعم المالي.

حالات العجز وإصابات العمل والوفاة

وتابع أن المشكلة لا تقتصر على بلوغ سن التقاعد؛ بل تمتد إلى حالات العجز وإصابات العمل والوفاة وترك أسرة، فضلًا عن المعاش المبكر، حيث قد يجد المواطن أو أسرته أنفسهم أمام معاش لا يتناسب مع مستوى الدخل الذي اعتادوا عليه خلال سنوات العمل.