أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في دولة الكويت وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت جامعة الدول العربية من استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وجددت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن دولة الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أساسٌ لعلاقات إقليمية تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل.