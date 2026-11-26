علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن حزنه إزاء الحادث وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين، ومطالبًا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي إهمال أو تقصير أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأكد هيثم عرابي أن أبسط حقوق المواطن أن يشعر بأن حياته لها قيمة، وأن هناك من يحميه ويحافظ على سلامته، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يطلبون امتيازات أو معاملة خاصة، وإنما يريدون الأمان والكرامة وضمان عدم التفريط في حقوقهم.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو أنا مواطن عايز إيه؟ عايز أحس إن حياتي غالية، عايز أحس إني مش رخيص، وإن وجودي في البلد دي له قيمة. عايز لما حد يقصر في حقي يدفع تمن تقصيره، ولما حد يستهتر بأرواح الناس يتحاسب، مهما كان اسمه أو منصبه أو نفوذه».

وأضاف أنه يحب مصر ويتمنى أن يراها في أفضل حال، وأن يشعر كل مواطن فيها بأنه غالٍ وله قيمة، وأن هناك دولة تحميه وتحافظ على حقه في الحياة.

وأشار عرابي إلى أن حادث الوراق لا يجب التعامل معه باعتباره مجرد واقعة مؤلمة تنتهي بتقديم العزاء ومواساة أسر الضحايا، ثم تعود الحياة إلى طبيعتها دون تغيير، مؤكدًا أن المأساة تفرض ضرورة طرح تساؤلات حول أسباب تعرض حياة المواطنين لمثل هذه المخاطر، وتحديد المسؤول عن أي تقصير أو إهمال.

وشدد على أن المحاسبة ليست انتقامًا من أحد، وإنما تمثل احترامًا لحياة المواطنين وضمانة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن الاكتفاء بالتحقيقات والتصريحات والوعود دون تغيير حقيقي لا يحقق مطالب الناس في الشعور بالأمان.

وتابع أن أكثر ما يثير القلق هو تكرار الحوادث وسقوط ضحايا جدد، دون أن تكون هناك إجراءات تمنع تكرار المآسي نفسها، مؤكدًا أن المواطنين يريدون العودة إلى منازلهم سالمين، والشعور بأن حياتهم وحياة أبنائهم محل اهتمام وحماية.

واختتم هيثم عرابي رسالته بالتأكيد على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام في الأخبار، ولا أرواحًا نتذكرها وقت الحوادث ثم ننساها، قائلًا: «إحنا بني آدمين، وحياتنا غالية، ومن حقنا نحس إن حياتنا غالية».