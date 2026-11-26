أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ضحايا الحادث الذين هرعوا لإنقاذ سائق السيارة التي تعرضت للحادث، جسّدوا شهامة المصريين وجدعنة أبناء البلد، فلم يترددوا في تقديم المساعدة وإنقاذ الآخرين، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس قيم الرجولة والتكافل وفعل المعروف.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن قول الله- تعالى-: «يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا» يلخص جانبًا من قضية الإيمان بالقضاء والقدر، موضحًا أن بعض الناس يرددون بعد وقوع الحوادث أنه لو كان الضحايا يعلمون ما سيحدث؛ لابتعدوا أو هربوا أو لم يذهبوا إلى المكان، لكنه شدد على أن هذه التصورات لا تغير ما كتبه الله وقدّره.

شهامة الضحايا

وأشار إلى أنه يدرك حجم الصدمة التي يعيشها ذوو المتوفين وأحباؤهم، لكنه دعا إلى النظر أيضًا إلى ما فعله الضحايا من شهامة وإقدام.

ونوه إلى أنهم لم يتركوا إنسانًا يواجه الخطر وحده، بل تحركوا لإنقاذ السائق، في موقف يعبر عن قيم أصيلة لدى المواطنين المصريين.

وأضاف الجندي أن هؤلاء، بما أظهروه من شهامة وإقدام وفعل للمعروف، يُرجى أن يُحشروا يوم القيامة مع أصحاب المروءة والكرامة، وأن يكون لهم أجر ما قدموه من مساعدة، معربًا عن أمله في أن يكرمهم الله بالشهادة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما فعلوه.

وأشاد بما وصفه بمظاهر التضامن الشعبي عقب الحادث، داعيًا إلى النظر إلى المواطنين الذين توافدوا على المستشفيات للتبرع بالدم، دون انتظار مقابل، ابتغاء مرضاة الله وأداءً لواجبهم الإنساني، مؤكدًا أن الإقبال كان كبيرًا إلى حد صعوبة العثور على أماكن انتظار بالقرب من بعض المستشفيات.

كما أشاد بجهود المواطنين الذين ساندوا قوات الدفاع المدني، وبالجهود المبذولة لإزالة آثار الحادث وإصلاح الطريق وتهيئته لعودة حركة الحياة، معتبرًا أن هذه المشاهد تكشف عن روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع، وأن فعل الخير لا يتوقف عند لحظة وقوع الحادث، بل يمتد إلى مساندة المصابين وأسرهم والمشاركة في تجاوز آثاره.

وأكد الجندي أن اندفاع الضحايا لإنقاذ السائق؛ يعكس استجابة فورية لنداء الواجب، دون انتظار أو حساب للمخاطر، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»، فالله اختار لهم، فيما يرجوه لهم، خاتمة كريمة وأجرًا عظيمًا على ما قدموه من شهامة وفعلا للمعروف.