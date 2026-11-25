قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام تكشف أن لقاء الإنسان بأشخاص في حياته أو افتراقه عنهم قد يكون وراءه تدبير إلهي، موضحًا أن الخضر لم يكن يتصرف من تلقاء نفسه، مستشهدًا بقوله في نهاية القصة: «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي».

خالد الجندي يوضح كيفية اختيار الصديق في زمن لا ينزل فيه الوحي على الناس

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن قول الخضر لسيدنا موسى: «هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ» لم يكن قرارًا منفصلًا عن أمر الله، بل جاء في سياق الرحلة التي قدرها الله، حتى إن انتهاء الصحبة كان جزءًا من الأحداث التي أراد الله أن يتعلم منها موسى عليه السلام.

وانتقل الشيخ خالد الجندي من قصة موسى والخضر إلى قواعد الصحبة في حياة الناس، متسائلًا عن كيفية اختيار الصديق في زمن لا ينزل فيه الوحي على الناس، مؤكدًا أن الصاحب ليس مجرد اختيار عابر، بل هو تكليف ومسؤولية، لأن الصديق قد يقود الإنسان إلى طريق الله، وقد يقوده إلى طريق آخر.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن وصف الصحبة بأنها تكليف لا يعني أن الإنسان مُجبر على اختيار أشخاص بعينهم، موضحًا أن الإنسان يظل مخيرًا في اختياراته، لكنه مكلف بأن يحسن اختيار أصحابه، وأن يختارهم بمنطق العقل والحرص على الخير، كما أنه مكلف بأن يتحرى الحلال في طعامه وماله.

واستشهد الجندي بقول الله تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ»، موضحًا أن الآية تقدم توجيهًا واضحًا بشأن الصحبة، وتدعو الإنسان إلى ملازمة أهل الذكر والطاعة الذين يريدون وجه الله.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن المطلوب من الإنسان أن «يستنضف أصحابه» ويختار من يعينه على طاعة الله، بدلًا من أن يترك اختياراته للهوى أو للمصادفة، لأن الصحبة تؤثر في طريق الإنسان ومصيره.