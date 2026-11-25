أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي للبلوجرانا استعدادًا لمواجهة صباح الأذربيجاني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وشهد التشكيل اختيار فليك لعناصر هجومية جديدة لتعويض غياب لامين يامال، في ظل رغبة المدرب الألماني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة مشوار الفريق بنجاح في البطولة الأوروبية.

ويدخل برشلونة اللقاء محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات وتعرض لهزيمة واحدة خلال أول 4 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، مقابل استقبال 6 أهداف.

ويطمح الفريق الكتالوني إلى تحقيق انتصار خارج ملعبه أمام صباح، من أجل تعزيز موقعه بين الفرق الثمانية الأولى، والاقتراب من حسم التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون الحاجة لخوض الملحق.

تشكيل برشلونة أمام صباح في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، جول كوندي، فرينكي دي يونج

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: كريم أديمي، جابرييل جيسوس، أنتوني جوردون.