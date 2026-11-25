لقي شاب مصرعه بمحافظة القليوبية، إثر تعرضه لطعنات بسلاح أبيض على يد شقيقه، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.



وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض على يد شقيقه بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين بسبب خلافات عائلية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يستل أحدهما سلاحًا أبيض ويوجه طعنات لشقيقه، ليسقط الأخير غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة معاوني رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته وإرشاده جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.