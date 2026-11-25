بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة "العرض لمرة واحدة" للرسائل النصية لشريحة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام iOS.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من إطلاق الميزة نفسها لمختبري التطبيق على نظام أندرويد.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد تحديثات واتساب، تتوفر الميزة حالياً في الإصدار التجريبي الذي يحمل الرقم (26.45.10.73) على هواتف آيفون.



طريقة عمل الميزة الجديدة

تطابق آلية عمل الميزة على آيفون نظيرتها في أندرويد، وتمر بالخطوات التالية:

الإرسال: يكتب المستخدم رسالته كالمعتاد، ثم يضغط مطولاً على زر الإرسال لاختيار ميزة "العرض لمرة واحدة". وعند التجربة الأولى، تظهر شاشة توضيحية لشرح طبيعة هذه الرسائل قبل المتابعة.

القراءة والاختفاء: يضغط المستلم على الرسالة لفتحها في نافذة مستقلة عن المحادثة. وبمجرد إغلاق هذه النافذة، تُحذف الرسالة نهائياً من جهازي المرسل والمستلم، مع إظهار مؤشر القراءة إذا كان مفعلاً.

قيود الخصوصية والأمان



يوفر واتساب حماية مشددة لهذا النوع من الرسائل لضمان عدم الاحتفاظ بها؛ حيث يمنع المستلم من نسخ النص، أو حفظه، أو إعادة توجيهه. كما يحظر التطبيق إمكانية التقاط صور للشاشة (Screenshot) أو تسجيلها فيديو أثناء فتح الرسالة.



قيود إضافية

يفتقر هذا التحديث في الوقت الراهن إلى إمكانية جدولة إرسال رسائل "العرض لمرة واحدة"، ولم تتضح بعد نية الشركة لإضافة هذا الخيار مستقبلاً. ونظراً لأن الاختبار يقتصر حالياً على عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، فمن المتوقع أن يستغرق تعميم الميزة على كافة المستخدمين بعض الوقت.