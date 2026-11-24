لم تعد كاميرا الهاتف الذكي مقتصرة على التصوير فحسب، بل تحولت إلى أداة عملية لحل المشكلات اليومية البسيطة؛ ومن أبرزها التأكد من صلاحية بطاريات جهاز التحكم عن بُعد كالريموت كنترول في ثوانٍ معدودة.

تعتمد معظم أجهزة التحكم على إرسال الأوامر إلى التلفزيون عبر الأشعة تحت الحمراء (Infrared) من خلال مصباح صغير (LED) في مقدمة الجهاز، قد يكون مكشوفاً أو مخفياً خلف واجهة بلاستيكية داكنة. وحتى في الريموتات الحديثة التي تعمل بالبلوتوث وتدعم الأوامر الصوتية، غالباً ما يظل زر "التشغيل والإيقاف" معتمداً على الأشعة تحت الحمراء.

خطوات فحص بطارية الريموت بالكاميرا:

1. افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك الذكي.

2. وجّه عدسة الكاميرا مباشرة نحو مقدمة جهاز التحكم.

3. اضغط باستمرار على أحد الأزرار (ويُفضل زر التشغيل Power) وراقب شاشة الهاتف.

إذا لاحظت وميضاً ضوئياً غالباً ما يميل لونه إلى البنفسجي يظهر على شاشة الهاتف، فهذا يؤكد أن البطاريات تعد سليمة وتعمل بكفاءة؛ لأن مستشعرات الكاميرا تلتقط الأشعة تحت الحمراء غير المرئية للعين المجردة وتحولها إلى ضوء مرئي.

حوّل هاتفك إلى ريموت كنترول متكامل

إذا تكررت أعطال الريموت أو نفدت بطارياته فجأة، يمكنك الاعتماد على هاتفك كبديل عملي بطريقتين:

• عبر مستشعر الأشعة : تتوفر هذه الميزة في بعض هواتف أندرويد، وتتيح لك التحكم في أي تلفزيون تقليدي بمجرد تحميل تطبيق مخصص للريموت.

• عبر شبكة الواي فاي تدعم الشاشات الذكية الحديثة (مثل التي تعمل بأنظمة Android TV وGoogle TV وFire OS) التحكم الكامل عبر تطبيقات مثل Google Home. كل ما عليك هو ربط الهاتف والتلفزيون بنفس شبكة الواي فاي، لتستمتع بمزايا إضافية مثل الكتابة السريعة للبحث عن الأفلام باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف.

إذا لم يستجب التلفزيون لأمر التشغيل من الهاتف، ابحث في إعدادات الشبكة بالتلفزيون عن ميزة "التشغيل عبر الشبكة المحلية" (Wake-on-LAN) وقم بتفعيلها، لتتمكن من تشغيل الشاشة وإغلاقها بهاتفك في أي وقت.