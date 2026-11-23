لا تحتاج إلى دفع مبالغ طائلة لشراء هاتف قابل للطي حتى تستمتع بتجربة تعدد المهام؛ فهاتفك الأندرويد التقليدي يمنحك ميزة "تقسيم الشاشة" والنوافذ العائمة بسهولة منذ سنوات، مما يضاعف إنتاجيتك دون أي تكلفة إضافية.

هواتف القابلة للطي

روّجت شركات التكنولوجيا للهواتف القابلة للطي، مثل سلسلة Galaxy Z Fold باعتبارها الخيار الأمثل لإنجاز المهام المتعددة بفضل شاشاتها الكبيرة.

ورغم نجاح هذه الأجهزة في ترسيخ مكانتها في الأسواق سواء بتصميمها الرأسي أو الشبيه بالكتاب، فإن الحقيقة التقنية تؤكد أن ميزة تقسيم الشاشة (Split Screen) ليست حكرًا عليها.

فقد ظهرت هذه الخاصية بشكل رسمي في نظام أندرويد منذ إصدار "نوجا 7.0" عام 2016، مما يعني أن معظم هواتف أندرويد التقليدية تدعمها بالفعل بشكل افتراضي ودون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة

كيف تفعّل الميزة على هاتفك

تتشابه خطوات التشغيل في معظم الهواتف الحديثة مثل هواتف جوجل وسامسونج وموتورولا، ويمكنك تطبيقها كالتالي:

• افتح قائمة التطبيقات الحديثة بالسحب من أسفل الشاشة للأعلى مع التوقف قليلاً، أو عبر زر التنقل المخصص.

• اضغط على أيقونة التطبيق الأول الذي ترغب في استخدامه، ثم اختر "تقسيم الشاشة".

• اختر التطبيق الثاني ليظهر مباشرة في النصف الآخر من الشاشة.

• تحكم في مساحة كل تطبيق بسحب الخط الفاصل بينهما، واسحبه للنهاية للخروج من الوضع.



بدائل إضافية لتعدد المهام

بينما تكتفي الهواتف التقليدية بتشغيل تطبيقين معاً لتناسب حجم شاشتها، وتتفوق الهواتف القابلة للطي بقدرتها على تشغيل ثلاثة تطبيقات أو أكثر، يوفر نظام أندرويد حلاً ذكياً آخر هو النوافذ العائمة

تتيح لك هذه الميزة فتح تطبيق في نافذة مصغرة تطفو فوق التطبيق الأساسي، مع حرية تحريكها وتغيير حجمها بسحب زواياها، لتمنحك مرونة فائقة في العمل والتصفح في آنٍ واحد.