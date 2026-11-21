كشفت صور مسربة حديثة نشرها موقع "9to5Google" نقلاً عن موقع "SammyGuru" عن التصميم الكامل لهاتف موتورولا القابل للطي المرتقب "Motorola Razr Flex"، والذي يأتي بهيكل عريض لمنافسة هاتفي "iPhone Duo" و"Galaxy Z Fold 8".

مواصفات وتصميم هاتف Motorola Razr Flex المسرب

أوضح التقرير أن الصور المسربة استعرضت الهاتف بلونين هما الأخضر الداكن (Dark Botanical Garden) والبني (Coriander)، مع واجهة خلفية تجمع بين الملمس المنسوج والخامات الشبيهة بالجلد، وتضم كاميرتين خلفيتين إلى جانب كاميرا أمامية لصور السيلفي مدمجة في كل شاشة.

وأشار الموقع إلى أن الشاشة الخارجية تأتي بتصميم عريض ومدمج بقياس 4.97 بوصة، بينما تتطابق الشاشة الداخلية مع أبعاد شاشة "iPhone Duo" العريضة بقياس متوقع يبلغ نحو 7 بوصات، مع تزويد الجهاز بمفصل ميكانيكي يتيح تثبيت الهاتف في وضع نصف مفتوح بسهولة.

السعر المتوقع وموعد إطلاق Motorola Razr Flex

لفت التقرير إلى أن السعر التقديري للهاتف قد يبلغ نحو 1,799 دولاراً، مع الإشارة إلى أن هذا التوقع يظل غير نهائي في ظل أزمة ارتفاع أسعار الذاكرة العشوائية التي يشهدها السوق حالياً.

وبحسب ما ذكره الموقع، تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف "Razr Flex" رسمياً في مطلع عام 2027، حيث يرجح الكشف عنه خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) المقرر عقده في شهر يناير المقبل.