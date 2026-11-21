تعد اللحمة الباردة من الوصفات المميزة التي تناسب العزومات والوجبات العائلية، فهي تتميز بمذاقها الغني وإمكانية تقديمها ساخنة أو باردة في صورة شرائح رفيعة بجانب الأرز أو الخضروات أو السندوتشات.

وتعتمد طريقة تحضير اللحمة الباردة على اختيار قطعة لحم مناسبة، مع تتبيلها جيدًا وتسويتها بهدوء حتى تحتفظ بعصارتها ولا تصبح جافة أو قاسية. ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للشيف سلمي الحافظ.

مقادير اللحمة الباردة

كيلو لحم بقري مناسب للروستو، مثل عرق التربيانكو.

5 فصوص ثوم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ورقتا لورا.

حبتان من الحبهان.

بصلة كبيرة مقطعة.

جزرة مقطعة.

كوبان من الماء الساخن أو الشوربة.

طريقة عمل اللحمة الباردة

اغسلي قطعة اللحم وجففيها جيدًا باستخدام مناديل المطبخ، ثم اصنعي فتحات صغيرة فيها بالسكين. قطعي الثوم إلى شرائح صغيرة، واغرسيه داخل فتحات اللحم حتى تتوزع نكهته في الداخل. اخلطي الملح والفلفل والبهارات والبابريكا والخل وعصير الليمون والزيت، ثم افركي اللحم بالتتبيلة من جميع الجهات. اتركي اللحم في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل داخل الثلاجة، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى. سخني السمن في حلة مناسبة، ثم ضعي قطعة اللحم وقلبيها من جميع الجهات حتى تأخذ لونًا بنيًا وتتحمر جيدًا. أضيفي البصل والجزر وورق اللورا والحبهان، ثم قلبي المكونات لدقائق. اسكبي الماء الساخن أو الشوربة تدريجيًا، ثم غطي الحلة واتركي اللحم على نار هادئة حتى ينضج. اختبري النضج باستخدام سكين رفيع أو شوكة، فإذا دخلت بسهولة وأصبحت اللحمة طرية تكون جاهزة. ارفعي اللحم من الحلة واتركيه يبرد تمامًا قبل التقطيع. قطعي اللحمة إلى شرائح رفيعة باستخدام سكين حاد، وقدميها مع الصوص الناتج من التسوية بعد تصفيته وضبط قوامه.

سر نجاح اللحمة الباردة مثل المطاعم

اختيار قطعة اللحم المناسبة من أهم أسرار نجاح الوصفة، ويعد عرق التربيانكو من الاختيارات المناسبة للحصول على شرائح متماسكة بعد التسوية.

ومن الضروري تحمير اللحم قبل إضافة الماء، لأن هذه الخطوة تساعد على تكوين طبقة خارجية غنية بالنكهة. كذلك يجب تسويته على نار هادئة وعدم تقطيعه وهو ساخن، حتى لا يتفتت وتخرج منه العصارة.

طريقة تقديم اللحمة الباردة

يمكن تقديم شرائح اللحمة الباردة مع الأرز الأبيض أو البطاطس المحمرة والخضروات السوتيه، كما يمكن وضعها في السندوتشات مع الخردل أو المايونيز والخس والخيار المخلل.

وإذا كنتِ تفضلين تقديمها باردة، ضعيها في الثلاجة بعد أن تبرد، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة قبل التقديم.