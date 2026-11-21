خطفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بأحدث ظهور لها عبر أستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة تألقت خلالها بإطلالة شتوية ناعمة جمعت بين البساطة والأناقة، لتحظى بتفاعل واسع من محبيها ومتابعيها.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

ظهرت سيرين عبد النور في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية بلوفر صوفي باللون الرمادي بتصميم واسع وأكمام طويلة، تميز بخامته الشتوية الناعمة التي أضفت على مظهرها لمسة من الدفء والرقي.

واعتمدت النجمة اللبنانية على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البني الطويل منسدلة على كتفيها بطريقة طبيعية، ما أبرز جمال ملامحها ومنحها إطلالة أنثوية جذابة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت سيرين مكياجًا هادئًا أبرز جمال عينيها من خلال تحديد الحواجب والرموش، مع أحمر شفاه بدرجة وردية ناعمة، لتبدو بإطلالة طبيعية تتسم بالرقة والجاذبية.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات رقيقة، تضمنت أقراطًا صغيرة وعقدًا ناعمًا حول الرقبة، في تنسيق بسيط أضاف لمسة من الأناقة دون مبالغة.

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور تتفاعل مع جمهورها

وشاركت سيرين عبد النور الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت خلالها بابتسامة عفوية، في أجواء اتسمت بالبساطة والدفء، وهو ما جعل إطلالتها محط اهتمام متابعيها ومحبي اختياراتها في عالم الموضة والجمال.

وكتبت سيرين عبد النور على صورتها انظروا من هنا وقامت بوضع علم مصر، لتوضح لمتابعيها انها في زيارة لمصر.

وتواصل سيرين عبد النور لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، لتظل واحدة من النجمات اللاتي تحظى اختياراتهن في الموضة باهتمام الجمهور.