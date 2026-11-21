كشف المهندس جمال أنور السادات، نجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، جانبًا من رؤية والده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في تحركاته ومواقفه خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

السلام الحقيقي في المنطقة

وقال جمال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «MBC مصر»، إن الرئيس الراحل شدد في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي على أن السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن السادات اتخذ قرار المبادرة بفتح باب التفاوض، انطلاقًا من إيمانه بأن تحرك مصر نحو السلام يمكن أن يشجع بقية الأطراف على الانضمام إلى مسار المفاوضات، مستشهدًا بقول والده: «أنا هفتح الباب بالتفاوض وهم هيجوا لأن أنا مش هتفاوض نيابة عنهم».

كلمته أمام الكونجرس الأمريكي

وأضاف أن الرئيس الراحل كان يتطلع إلى أن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام، ولم تقتصر مواقفه المتعلقة بالقضية على خطابه أمام الكنيست، بل تناولها أيضًا خلال كلمته أمام الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق آخر، استعاد جمال السادات مشاهد من اللحظات الأخيرة في حياة والده، متحدثًا عن ارتباطه الشديد بالمناسبات العسكرية واحتفالات القوات المسلحة، مؤكدًا أن الرئيس الراحل قُتل في المكان الذي كان يعشقه.

الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

وأشار إلى أن والده لم يكن يتمنى أن تنتهي حياته مريضًا أو طريح الفراش، موضحًا أنه كان يشعر بسعادة كبيرة وفخر عندما يقف وسط أبنائه من رجال القوات المسلحة خلال الاحتفالات، وكانت تلك اللحظات من أسعد أوقاته، قبل أن تنتهي حياته خلال الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.