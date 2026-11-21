كشف مينا ماهر عن تفاصيل حديثه مع معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، بشأن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، في ظل عودة الأبيض للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك

وقال مينا ماهر إن معتمد جمال شدد خلال حديثه معه على أهمية مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أنها قد تكون أصعب من لقاء الأفريقي التونسي، نظرًا لإقامتها خارج ملعب الزمالك، وليس على استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن الفريق يستهدف تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط.

وأضاف ماهر أن بطولة الدوري تظل مهمة للغاية، خاصة أن الزمالك قطع شوطًا كبيرًا في جمع النقاط رغم التشكيك في قدرة الفريق على المنافسة، مؤكدًا أن مواجهة الجونة تحتاج إلى حصد نقاطها كاملة، حتى لو كان الأمر يتطلب القتال من أجل نصف هدف، قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا بنهاية الشهر الجاري، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأهم هو التتويج باللقب الأفريقي السادس، قائلًا: «كلنا بنقول السادسة يا زمالك».