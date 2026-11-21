أكد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تمثل خطوة مهمة لتحويل العاملين المعروفين باسم «الدهابة» من الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة عمل قانونية ومنظمة، بما يضمن لهم دخلًا مستقرًا وتأمينًا اجتماعيًا وصحيًا، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والوطني.

وقال عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية لا تقتصر على المناطق المحيطة بمواقع التعدين، بل تمتد آثارها المباشرة وغير المباشرة إلى الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص العمل الرسمية والحد من البطالة الهيكلية.

وأضاف أن دمج العاملين في شركات وكيانات وطنية رسمية ينقلهم من دائرة المخاطر الأمنية والقانونية والمطاردات إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا، تضمن حقوقهم وتوفر لهم مظلة للحماية الاجتماعية والصحية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب يجب أن يتزامن مع تخصيص نسبة من عوائد النشاط لتنمية المناطق التي تحتضن عمليات التعدين، حتى لا تخرج الثروات دون أن يكون لها مردود مباشر على المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أهمية توجيه جزء من الإيرادات والرسوم والحصص المقررة للدولة إلى تطوير القرى والمدن المحيطة بمناطق التعدين.

وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع يسهم أيضًا في الحد من مخاطر تهريب الذهب، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط التجارة والأسواق المحلية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الخدمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تحتاج إلى محطات وقود ومراكز صيانة وقطع غيار وخدمات لوجستية.