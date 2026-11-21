أطلقت شركة أوبو رسمياً سلسلة هواتفها الجديدة "OPPO Reno 17" في الصين، والتي تضم طرازي "Reno 17" و"Reno 17 Pro" بتصميم متطابق، مع اختلافات واضحة في حجم الشاشة، وقوة المعالج، ودقة الكاميرا الرئيسية، وسعة البطارية.

الفروق التقنية بين OPPO Reno 17 Pro وReno 17

أوضح تقرير مقارن نشره موقع "91mobiles" أن هاتف "Reno 17 Pro" يأتي بحجم أصغر مع شاشة "AMOLED" قياس 6.32 بوصة، بينما يضم الإصدار القياسي "Reno 17" شاشة أكبر قياس 6.56 بوصة، ويشترك الهاتفان في دقة "+FHD" ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 1800 شمعة، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار "IP69K" وزجاج حماية "OPPO Crystal Shield".

وعلى مستوى الأداء والتصوير، يعمل طراز "Pro" بمعالج "MediaTek Dimensity 8550 SUPER" الأسرع، ويتميز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع عدستين بدقة 50 ميجابكسل للتصوير الواسع والتقريب البصري (3.5x)، في حين يعتمد "Reno 17" على معالج "Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4" وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، مع تساوي الهاتفين في الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل.

سعة البطارية ونظام التشغيل وأسعار سلسلة OPPO Reno 17

لفت التقرير إلى تفوق الإصدار القياسي "Reno 17" في سعة البطارية التي تبلغ 8,000 مللي أمبير، مقارنة ببطارية سعتها 7,250 مللي أمبير في طراز "Pro"، مع دعم كلا الهاتفين للشحن السريع "SuperVOOC" بقدرة 80 وات، والعمل بنظام "Android 17" مع واجهة "ColorOS 17.0" التي تدمج منصات "ChatGPT" و"Gemini" و"Perplexity" في مكان واحد.

وبحسب ما ذكره الموقع، يبدأ سعر هاتف "OPPO Reno 17" في الصين من 3,599 يوان صيني (نحو 50,406 روبية) لنسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين، بينما يبدأ سعر طراز "Reno 17 Pro" من 4,199 يوان صيني لنفس السعة، مع توفر خيارات تصل إلى 12 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين في النسخة القياسية.