ببطارية عملاقة ومواصفات قوية.. أوبو تستعد لإطلاق سلسلة Reno17

تستعد شركة أوبو للكشف الرسمي عن هاتفي Reno17 و Reno17 Pro في السوق الصينية يوم 16 نوفمبر الجاري ورغم إعلان الشركة مسبقاً عن بعض المواصفات الأساسية كالمعالجات والكاميرات الرئيسية، إلا أن التفاصيل الكاملة لا تزال طي الكتمان.

وكشفت التسريبات عن أبرز المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Reno17 فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة مسطحة من نوع LTPS بقياس 6.56 بوصة، وبدقة عرض تبلغ 1.5K وبطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط ومستشعر بصمة بصري مدمج أسفل الشاشة.

مواصفات هاتف Oppo Reno17 Pro

وكانت أوبو قد أكدت اعتماد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4، وذلك بالإضافة إلى أربع كاميرات وبدقة حوالي 50 ميجابكسل، تشمل الكاميرا الأمامية والمستشعر الرئيسي والكاميرا المقربة من نوع بيريسكوب والكاميرا فائقة الاتساع كما ستوفر كاميرا التقريب تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x.

على الجانب الآخر أما هاتف Oppo Reno17 Pro فمن المتوقع أن يضم شاشة LTPS مسطحة بقياس 6.32 بوصة ودقة 1.5K، وذلك مع مستشعر بصمة بصري مدمج أسفلها وسيحصل الهاتف على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

وعلى مستوى الأداء، أكدت أوبو تزويد الهاتف بمعالج Dimensity 8550 Super، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

ووفقًا للتسريب، ستنضم إليها كاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، وكاميرا فائقة الاتساع بالدقة نفسها، فضلًا عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المنتظر أن يعتمد الهاتفان على هيكل مصنوع من المعدن، بينما ستكشف أوبو عن باقي التفاصيل، بما في ذلك الأسعار وموعد التوافر، خلال حدث الإطلاق المقرر يوم الاثنين 16 نوفمبر.