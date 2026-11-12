هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 4 ..هل هاتفك منهم؟

هل تفكر في الانتقال بين هواتف شاومي وسامسونج؟ يقدم كل من نظام HyperOS 4 من شاومي وتحديث One UI 9 من سامسونج تجربة مختلفة تمامًا في التخصيص، والأمان، وميزات الذكاء الاصطناعي، وتوافق الأجهزة.

وعند الترقية إلى هاتف جالاكسي جديد، يمكنك نقل بياناتك الأساسية مثل الصور وجهات الاتصال بسهولة، لكن تذكر أن واجهة شاومي وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ومعظم إعدادات التطبيقات لن تنتقل معك تلقائيًا.

ما هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO التي ستحصل على HyperOS 4؟

هذا هو الجدول العالمي الرسمي لشركة Xiaomi:

أوائل نوفمبر 2026

هواتف شاومي

Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Xiaomi 17 17T Pro و17T

هواتف ريدمي

Redmi Note 15 Pro+ 5G Note 15 Pro 5G Note 15 Pro وNote 15 5G Note 15 Redmi 17 5G Redmi 17 Redmi 17C 5G Redmi 15C 5G Redmi 15C

هواتف بوكو

POCO F8 Ultra F8 Pro X8 Pro Max X8 Pro X8 Pro Iron Man Edition M8 Pro C95 Pro وC85 Xiaomi Pad 8 Pro Pad 8

منتصف نوفمبر 2026

Xiaomi 15 Ultra و15 و15T Pro و15T Redmi Note 17 Pro Max 5G Note 17 Pro 5G Note 17 5G وNote 17 POCO F9 Ultra F9 Pro F7 Ultra F7 Pro F7 X8 X7 Pro وX7 Pro Iron Man Edition Xiaomi Pad 7 Pro Pad 7 Pad Mini Redmi Pad 2 Pro 5G Pad 2 Pro POCO Pad X1 Pad M1

ديسمبر 2026

Xiaomi MIX Flip 14 Ultra 13 Ultra 13 Pro 13 14T Pro Redmi Note 14 Pro+ 5G Note 14 Pro 5G Note 14 Pro Note 14 5G Note 14 Note 14S Redmi 15 5G Redmi 15 Redmi A7 Pro POCO F6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 وRedmi Pad 2 9.7 وPad 2 9.7 4G وPad 2 وPad 2 4G وPOCO Pad C1