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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 4 ..هل هاتفك منهم؟

هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 4؟
هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 4؟
لمياء الياسين

هل تفكر في الانتقال بين هواتف شاومي وسامسونج؟ يقدم كل من نظام HyperOS 4 من شاومي وتحديث One UI 9 من سامسونج تجربة مختلفة تمامًا في التخصيص، والأمان، وميزات الذكاء الاصطناعي، وتوافق الأجهزة.

وعند الترقية إلى هاتف جالاكسي جديد، يمكنك نقل بياناتك الأساسية مثل الصور وجهات الاتصال بسهولة، لكن تذكر أن واجهة شاومي وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ومعظم إعدادات التطبيقات لن تنتقل معك تلقائيًا.

ما هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO التي ستحصل على HyperOS 4؟

هذا هو الجدول العالمي الرسمي لشركة Xiaomi:

أوائل نوفمبر 2026

هواتف شاومي

  1. Xiaomi 17 Ultra 
  2. Leica Leitzphone 
  3. Xiaomi 17 
  4. 17T Pro و17T

هواتف ريدمي 

  1. Redmi Note 15 Pro+ 5G 
  2. Note 15 Pro 5G 
  3. Note 15 Pro وNote 15 5G 
  4. Note 15 
  5. Redmi 17 5G 
  6. Redmi 17 
  7. Redmi 17C 5G 
  8. Redmi 15C 5G 
  9. Redmi 15C

هواتف بوكو

  1. POCO F8 Ultra 
  2. F8 Pro 
  3. X8 Pro Max 
  4. X8 Pro 
  5. X8 Pro Iron Man Edition 
  6. M8 Pro 
  7. C95 Pro وC85
  8. Xiaomi Pad 8 Pro 
  9. Pad 8

منتصف نوفمبر 2026

  1. Xiaomi 15 Ultra و15 و15T Pro و15T
  2. Redmi Note 17 Pro Max 5G 
  3. Note 17 Pro 5G 
  4. Note 17 5G وNote 17
  5. POCO F9 Ultra 
  6. F9 Pro 
  7. F7 Ultra 
  8. F7 Pro 
  9. F7 
  10. X8 
  11. X7 Pro وX7 Pro Iron Man Edition
  12. Xiaomi Pad 7 Pro 
  13. Pad 7 
  14. Pad Mini 
  15. Redmi Pad 2 Pro 5G 
  16. Pad 2 Pro 
  17. POCO Pad X1 
  18. Pad M1

ديسمبر 2026

  1. Xiaomi MIX Flip 
  2. 14 Ultra 
  3. 13 Ultra 
  4. 13 Pro 
  5. 13 14T Pro 
  6. Redmi Note 14 Pro+ 5G 
  7. Note 14 Pro 5G 
  8. Note 14 Pro 
  9. Note 14 5G 
  10. Note 14 
  11. Note 14S 
  12. Redmi 15 5G 
  13. Redmi 15 
  14. Redmi A7 Pro
  15. POCO F6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 وRedmi Pad 2 9.7 وPad 2 9.7 4G وPad 2 وPad 2 4G وPOCO Pad C1

هواتف شاومي الذكاء الاصطناعي نظام Android 17 شاومي 15

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