"الدفاع الروسية": استهداف 154 نقطة عسكرية وتحيد 1200 عسكري أوكراني

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، أن القوات التابعة لها، استهدفت خلال الليلة الماضية نقاطًا عسكرية معادية، وحققت تقدمًا ملحوظًا على جميع خطوط النار، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مكبدة قوات نظام كييف نحو 1200 عسكري، وأكثر من 400 طائرة مسيرة، ومعدات أخرى.

وأضافت أن القوات الجوية الروسية ، بما في ذلك الطائرات التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية،شنت هجمات على المطارات العسكرية ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 154 منطقة.

وأكدت الوزارة في بيانها: "تم إسقاط ثلاث قنابل جوية موجهة و407 طائرات مسيرة معادية".

وتابعت الوزارة: "عززت القوات المسلحة الروسية مواقعها، على طول خط المواجهة، وكبدت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بنحو 200 عسكري".

وكشفت الوزارة أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 220 عسكريا.

ونوه التقرير إلى أن " قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 190 عسكريا".

وأردفت الوزارة أن كتائب قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 345 عسكريا.

وأوردت الوزارة أن "قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت توغلها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بأكثر من 215 عسكريًا".