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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يطرح فرصاً استثمارية في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر أمام المستثمرين الأوروبيين

الأردن يطرح فرصاً استثمارية في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر أمام المستثمرين الأوروبيين
الأردن يطرح فرصاً استثمارية في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر أمام المستثمرين الأوروبيين
أ ش أ

يكثّف الأردن استعداداته لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المقرر عقده يوم الخميس المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بمشاركة أكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، والجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأوروبية وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وتتصدر فرص الاستثمار في قطاع الطاقة محاور المؤتمر، من خلال طرح مشروعات في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا الخضراء، مستفيدة من موارد الأردن في الطاقة الشمسية والرياح وموقعه الاستراتيجي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم توجه المملكة نحو الطاقة النظيفة.

ويبرز ضمن المشروعات المطروحة مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه، بقدرة 450 ميغاواط وسعة تخزينية تبلغ 3150 ميغاواط ساعة، بما يتيح توليد الكهرباء لمدة تصل إلى سبع ساعات، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تخزين فائض الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب.

كما تشمل الفرص مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، مرتبطاً بنظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات، ومشروعاً مقترحاً لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 100 ميغاواط.

وفي مجال الغاز الطبيعي، يطرح الأردن فرصاً لتطوير البنية التحتية لمعالجة الغاز المحلي ونقله في منطقة الريشة، إلى جانب مشروع غاز المدن في عمّان والزرقاء، الذي يستهدف توسيع استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمنشآت الاقتصادية.

كما تستهدف المملكة استقطاب استثمارات في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتعزيز موقع العقبة بوابة إقليمية لربط موارد الأردن من الطاقة المتجددة بالأسواق التصديرية، من خلال تطوير مشروعات الإنتاج والبنية التحتية المرتبطة بالوقود النظيف.

وتتوزع أعمال المؤتمر على خمسة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، فيما تسبق انعقاده، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، فعاليات قطاعية متخصصة.

ويتضمن اليوم الرئيسي جلسات رفيعة المستوى وحوارات حول الشراكة الاقتصادية وآليات التمويل، إلى جانب لقاءات ثنائية تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية لبحث المشروعات والفرص الاستثمارية ومتطلباتها الفنية والتمويلية.

وتشمل الاستعدادات استقبال الوفود المشاركة وتجهيز مرافق المؤتمر والمركز الإعلامي، وتنظيم الجلسات واللقاءات الثنائية، وتوفير التسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

ويستهدف الأردن من خلال المؤتمر تعزيز تدفق الاستثمارات الأوروبية، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الأردني ويعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات والخدمات اللوجستية.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 مركز الملك الحسين بن طلال مؤتمرات بمنطقة البحر الميت

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