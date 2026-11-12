مدرب دنماركي وصلاحيات معلقة.. 3 أزمات تهدد مشروع حسام الزناتي في الزمالك

بات ملف تعيين حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك مهددا بالتعثر بعدما تراجعت فرص إتمام الاتفاق بين الطرفين في ظل استمرار الخلاف حول عدد من المطالب والصلاحيات التي وضعها الزناتي شرطا لتولي المسؤولية وسط تأجيل مجلس الإدارة حسم القرار النهائي أكثر من مرة.

ويأتي ذلك في توقيت يحتاج فيه الزمالك إلى إعادة ترتيب أوراق منظومة كرة القدم وحسم عدد من الملفات الإدارية والفنية في ظل رغبة الإدارة في وضع تصور واضح لتطوير قطاع الكرة وتحديد المسؤوليات داخل النادي بما يضمن تحقيق الاستقرار للفريق الأول.

مطالب حسام الزناتي تعطل توليه منصب المدير الرياضي

وشهدت المفاوضات بين مجلس الزمالك وحسام الزناتي حالة من الشد والجذب بعدما تقدم الأخير بتصور شامل لتطوير منظومة كرة القدم تضمن مجموعة من المطالب التي يرى ضرورة تنفيذها حتى يتمكن من أداء مهامه بالصورة المطلوبة.

وتمسك الزناتي بالحصول على صلاحيات واضحة تتيح له إدارة الملفات المرتبطة باختصاصاته مع ضرورة تحديد حدود المسؤولية بينه وبين باقي عناصر المنظومة حتى لا تتداخل الأدوار أو تتكرر الأزمات الإدارية والفنية التي عانى منها النادي في فترات سابقة.

ورغم طرح التصور على مسؤولي الزمالك فإن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المطالب أدى إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن تعيينه لتزداد علامات الاستفهام حول مستقبل الملف خاصة مع تكرار تأجيل حسمه داخل مجلس الإدارة.

مدرب دنماركي يشعل الخلافات حول صلاحيات الزناتي

ولم تتوقف العقبات عند حدود الصلاحيات الإدارية بل امتدت إلى بعض الملفات الفنية وفي مقدمتها تدعيم الجهاز المعاون لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول.

وكان حسام الزناتي قد رشح مدربا دنماركيا للانضمام إلى الجهاز الفني والعمل مساعدا لمعتمد جمال ضمن خطة تطوير الجهاز المعاون والاستفادة من الخبرات الأجنبية إلا أن الصفقة لم تكتمل بعدما انتقل المدرب للعمل بأحد الأندية الإنجليزية.

ورغم موافقة معتمد جمال على فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي فإنه اشترط وضوح الاختصاصات وتحديد الأدوار داخل الجهاز الفني لتجنب حدوث تداخل في المسؤوليات أو خلافات قد تؤثر على استقرار الفريق.

وأعاد هذا الملف تسليط الضوء على أهمية تحديد طبيعة العلاقة بين المدير الرياضي والمدير الفني خاصة أن نجاح المنظومة يتطلب وجود صلاحيات محددة لكل طرف مع توحيد الرؤية بشأن القرارات الفنية المتعلقة بالفريق.

مستقبل حسام الزناتي في الزمالك يقترب من الحسم

ومع استمرار تأجيل الإعلان الرسمي وعدم الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المطالب والصلاحيات تراجعت فرص تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي وأصبح الملف أمام أكثر من سيناريو سواء باستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي أو الاتجاه نحو البحث عن اسم آخر لتولي المسؤولية.

ويضع استمرار الغموض مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أمام ضرورة حسم الملف خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النادي يحتاج إلى استقرار إداري وفني يسمح بإدارة شؤون فريق الكرة بصورة أكثر تنظيما بعيدا عن تأجيل القرارات وتداخل الاختصاصات.