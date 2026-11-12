السكة الحديد: خروج عجلة عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس بدون إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، خروج إحدى عجلات العربة الرابعة خلف الجرار بقطار رقم 107 «تحيا مصر» المتجه من الإسماعيلية إلى السويس، وذلك أثناء مسيره في المسافة بين محطتي نفيشة والضبعية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضحت السكة الحديد، في بيان لها، أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات، كما لم تؤثر على حركة تشغيل القطارات أو انتظام حركة المسير.

وأضافت السكة الحديد أنه تم استكمال تحرك القطار إلى وجهته المقررة بعد ترك العربة التي تعرضت للواقعة، مع الدفع بالعناصر الفنية والتخصصية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الفحوصات الفنية.