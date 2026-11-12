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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حنان شعراوي: تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا ركيزة للتنمية وريادة الأعمال

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكدت الدكتورة حنان شعراوي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تمتلك قدرات ومهارات كبيرة تؤهلها للمشاركة الفاعلة في مجالات الاستثمار والإنتاج وريادة الأعمال.

مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

وأوضحت "شعراوي"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والانتقال من المفهوم التقليدي للتمكين القائم على توفير فرص العمل إلى رؤية أوسع تستهدف مساعدة المرأة على تأسيس المشروعات وإدارتها وتحويل أفكارها ومهاراتها إلى أنشطة إنتاجية واستثمارات تحقق عائدًا مستدامًا.

ريادة الأعمال النسائية
وأشارت إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها السيدات، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، والاهتمام بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية، إلى جانب تطوير قدرات المرأة في مجالات الإدارة والتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي، بما يساعدها على الانتقال من نطاق الإنتاج المحدود إلى المنافسة والوصول للأسواق.

دعم المرأة اقتصاديًا

وأضافت الدكتورة حنان شعراوي، أن دعم المرأة اقتصاديًا يجب أن يمتد إلى توفير مسارات حقيقية للتدريب والتأهيل، وربط المهارات والقدرات المتاحة بفرص الاستثمار والإنتاج، مع تعزيز ثقافة العمل الريادي وتشجيع السيدات على ابتكار أفكار جديدة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

دعم المرأة المعيلة
وأكدت أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، أهمية توجيه اهتمام خاص للمرأة المعيلة والسيدات في القرى والمحافظات، من خلال فتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، ومساعدتهن على تأسيس مشروعات توفر مصادر دخل مستقرة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أسرهن وتعزيز استقلالهن الاقتصادي.

وشددت على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح المشروعات النسائية، بل يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التدريب والدعم الفني والإداري والتسويق وفتح قنوات التواصل مع الأسواق، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

المرأة شريك في التنمية

ولفتت إلى أن التمكين الاقتصادي الحقيقي للمرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل، وإنما يمتد إلى منحها القدرة على تأسيس المشروعات وإدارتها والمشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في الإنتاج والاستثمار وصناعة التنمية.

وأكدت الدكتورة حنان شعراوي، أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والوطن، مشيرة إلى أهمية العمل على تحويل المهارات النسائية إلى فرص إنتاجية ومشروعات ناجحة، بما يتيح للمرأة الانتقال من البحث عن الفرصة إلى صناعتها، ومن امتلاك المهارة إلى الإنتاج والاستثمار، لتصبح شريكًا فاعلًا في بناء الاقتصاد وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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