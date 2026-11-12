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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يصل محافظة قنا.. ويسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أجرى وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن،  جولة ميدانية بمحافظة قنا ، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جولة مستقبل وطن في قنا 

وشهدت الجولة تسليم وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن شيكًا ماليا، لمحافظ قنا اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، لدعم الطلاب غير القادرين والمساهمة في سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم، وتوفير سبل الرعاية والدعم اللازمة لهم، بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية وعدم تأثر مستقبلهم الدراسي بالظروف الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، أن زيارة وفد الأمانة المركزية تعكس اهتمام قيادة الحزب بمحافظة قنا وحرصها على دعم جهود أمانة المحافظة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، وإيمانًا بأهمية مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص تعليمية متكافئة أمام جميع الطلاب، مؤكدًا استمرار الحزب في إطلاق المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف محافظات مصر.

وجاءت الجولة بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بمحافظة قنا النائب محمد عبدالفتاح آدم ، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة قنا ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة والمنيا، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز التواصل التنظيمي المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات.
وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات.

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