مستقبل وطن بالجيزة يقدم إعانة 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى بحادث قطاري العياط

تنفيذًا لتوجيهات النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، قدم وفد من الحزب واجب العزاء لأسرة المتوفى في حادث تصادم قطاري العياط، كما قدم الوفد إعانة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة الفقيد، مقدمة من أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، دعمًا للأسرة في هذا المصاب الأليم.

مستقبل وطن يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري العياط

وضم وفد الحزب النائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبدالوهاب خليل، أمين محافظة الجيزة، والنائب مراد أبو الدهب، أمين تنظيم محافظة الجيزة، والنواب نادر الخبيري ومحمد البديوي وخالد طايع وعمرو عكاشة، الأمناء المساعدين لأمانة محافظة الجيزة، إلى جانب النائب أنس هلول، والمهندس محمود هارون، أمين الصناعة، والمستشار أحمد عبدالكافي، أمين العمل الجماهيري.

مستقبل وطن ينعى الضحايا

وأعرب وفد الحزب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أكد استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم لحين تماثلهم للشفاء التام.